Facebook Twitter Rss

NATO'dan harekatla ilgili ilk açıklama

NATO'dan harekatla ilgili ilk açıklama.25171
  • Giriş : 21.01.2018 / 16:21:00
  • Güncelleme : 21.01.2018 / 16:33:57

Üst düzey bir NATO yetkilisi, “Her ülkenin kendini savunma hakkı vardır” mesajı verdi.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:

Sepet Beşik

Türkiye’nin istikrarsız bir bölgede bulunduğuna ve terörden belirgin şekilde acı çektiğine dikkat çekilen açıklamada, kendini savunma hakkı ön plana çıkarıldı, ‘bu yapılırken orantılı ve ölçülü şekilde hareket edilmesinin’ önemine dikkat çekildi.

NATO yetkilisi tarafından yapılan açıklamada Türkiye’nin operasyon konusunda NATO üyesi ülkeleri bilgilendirdiği belirtildi.

NATO yetkilisi, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg’in de Türk yetkililerle düzenli temas halinde olduğuna dikkat çekti.

Stoltenberg, geçen salı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirmişti.

NATO’nun Suriye’de sahada olmadığını vurgulayan NATO yetkilisi, “Küresel Koalisyon’un üyeleri olarak odakta ortak düşmanımız olan DEAŞ’ın yenilmesi bulunuyor” ifadelerini kullandı.

Hürriyet

Komutanlar Suriye sınırında!

Afrin'den Reyhanlı'ya roketli saldırı yapıldı!

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious

 DİĞER HABERLER

Fransa'dan BMGK'ya Afrin için toplantı çağrısı

Fransa'dan BMGK'ya Afrin için toplantı çağrısı

Fransa, Zeytin Dalı Harekatı hakkında BM'yi acil toplantıya çağırdı

Alman kadına Irak'ta idam cezası verildi!

Alman kadına Irak'ta idam cezası verildi!

Arap kökenli Alman bir kadına, terör örgütü DEAŞ'a katıldığı için idam cezası verildi.

 

Teröristler Rusya'yı düşman ilan etti!

Teröristler Rusya'yı düşman ilan etti!

Hain örgüt PKK'nın Suriye kolu YPG, Rusya'yı da düşman olarak ilan etti.

Suriye'den ilk açıklama: Harekatı kınıyoruz

Suriye'den ilk açıklama: Harekatı kınıyoruz

Suriye Dışişleri Bakanlığı, Türkiye'nin Afrin harekatını kınadıklarını açıkladı.

 

ABD'de kriz! Devlet daireleri kapatılıyor

ABD'de kriz! Devlet daireleri kapatılıyor

Amerika Birleşik Devletleri hükümeti, bütçe krizi ile savaşıyor.

PKK'nın finans kaynağına büyük darbe!

PKK'nın finans kaynağına büyük darbe!

Eli kanlı terör örgütü PKK'nın finans kaynaklarına ağır darbe indirildi.


*

*


*
YAZARLAR
RÖPORTAJ

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Yeşilçam'ın yıldız ismi Ediz Hun, senelerce süren sanat yaşamını haberaktuel.com'a anlattı.

VİDEOLAR
Paykasa
SON DAKİKA HABERLER
GÜNDEM
SİYASET
SPOR
EĞİTİM
MAGAZİN
Facebook Twitter Rss

Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz kullanılamaz.
Görsel Tasarım: Capitol Medya