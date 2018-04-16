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NATO Genel Sekreteri Türkiye'ye geldi

NATO Genel Sekreteri Türkiye'ye geldi.16181
  • Giriş : 16.04.2018 / 12:50:00

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Türkiye'yi ziyaret ediyor.

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NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli ile buluştu. Stoltenberg, Suriye düzenlenen hava harekatı ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg,  "Operasyon Esad, Rusya ve İran'a açık mesajdı" dedi.

Canikli, resmi ziyaret için Türkiye'de bulunan Stoltenberg'i, Milli Savunma Bakanlığı'na gelişinde askeri törenle karşıladı.

Tören birliğini "merhaba asker" diyerek selamlayan Stoltenberg, şeref defterini de imzaladı.

Törenin ardından Bakan Canikli ile Stoltenberg, ikili ve heyetler arası görüşmeler gerçekleştirdi.

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