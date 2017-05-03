NATO konvoyuna saldırı
Afganistan'daki ABD Büyükelçiliği'nde saldırı. Kabil'de NATO konvoyuna bombalı bir saldırı düzenlendi. Saldırıda 4 kişinin hayatını kaybetiği, 22 kişinin ise yaralandığı bildirildi. Henüz saldırıyı üstlenen olmadı.
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