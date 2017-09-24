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NATO konvoyuna saldırı!

NATO konvoyuna saldırı!.20953
  • Giriş : 24.09.2017 / 11:11:00
  • Güncelleme : 24.09.2017 / 11:17:02

Afganistan'da Kabil'in batısında NATO konvoyuna saldırı düzenlendi.

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Yazı Boyutu:

Sepet Beşik

Afganistan'ın Kabil kentinde NATO liderliğindeki Kararlı Destek misyonuna ait Danimarkalı bir konvoya saldırı yapıldı.

Bir aracın infilak ettiği saldırıda 5 sivilin yaralandığı belirtildi.

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