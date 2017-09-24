NATO konvoyuna saldırı!
Afganistan'ın Kabil kentinde NATO liderliğindeki Kararlı Destek misyonuna ait Danimarkalı bir konvoya saldırı yapıldı.
Bir aracın infilak ettiği saldırıda 5 sivilin yaralandığı belirtildi.
HABERTURK
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