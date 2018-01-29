NATO'nun savaş gemileri Sinop'tan ayrıldı
İngiltere Deniz Kuvvetlerine ait HMS Enterprise H88, Türkiye Deniz Kuvvetlerine ait TCG Akçay M-265 ve Romanya Deniz Kuvvetlerine ait ROS LT LUPU Dinescu Sinop'tan ayrıldı.
Gemilerin Sinop'ta kaldıkları süre içerisinde emniyet ekiplerince iskele çevresinde güvenlik önlemleri alındı ve sivillerin buraya girişine izin verilmedi. Gemilerin ziyaretinin sona ermesinin ardından iskele, tekrar kullanıma açıldı.
TRT
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