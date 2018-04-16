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NATO: Türkiye'ye daha çok destek verilmeli

NATO: Türkiye'ye daha çok destek verilmeli.13076
  • Giriş : 16.04.2018 / 09:39:00

NATO'dan Türkiye ile ilgili çarpıcı bir açıklama daha yapıldı.

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Sepet Beşik

Orta Doğu'da yaşanan gerilimin ardından Türkiye'ye gelme kararı alan NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, terör örgütlerinin Türkiye'ye saldırılarına değindi ve daha fazla destek verilmesi gerektiğini savundu.

Stoltenberg, "Hiçbir NATO müttefiki Türkiye kadar terör saldırısına maruz kalmamıştır. Aynı zamanda 2016'da Türkiye başarısız bir darbe girişimi yaşamıştır. Tüm müttefiklere Türkiye'ye daha fazla destek sağlamaları konusunda çağrıda bulunuyorum" diye konuştu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yanı sıra Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli ile görüşeceğini kaydeden Stoltenberg "Türkiye birçok nedenden dolayı çok değerli ve kilit bir müttefik olduğu için Ankara ziyaretimi sabırsızlıkla bekliyorum" dedi. Stoltenberg, Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyindeki terör yuvalarına yönelik düzenlediği Zeytin Dalı Harekatı boyunca benimsediği şeffaf tutumu da memnuniyetle karşıladıklarını belirtti.

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