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NATO uyardı: DEAŞ nükleer saldırı yapabilir

NATO uyardı: DEAŞ nükleer saldırı yapabilir.25171
  • Giriş : 02.03.2018 / 12:08:00

NATO Dışişleri Bakanlığı, terör örgütü DEAŞ konusunda açıklama yaptı.

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Sepet Beşik

NATO Dışişleri Bakanlığı, dünyanın dört bir yanında kanlı eylemler gerçekleştiren terör örgütü DEAŞ konusunda açıklama yaptı. NATO, örgütün nükleer saldırılar yapabileceğini belirtti.

ABD Dışişleri Bakanlığı’nın davetiyle NATO merkezini ziyaret eden bir grup Avrupalı gazetecinin sorularını yanıtlayan yetkili, DEAŞ tehdidine yönelik şunları söyledi:

TERÖRLE MÜDACELEDE İSTİHBARAT MERKEZİ
"Terörle mücadele için geçen yıl istihbarat merkezi kurduk. Bu merkezin operasyonel yetenekleri, stratejik seviyede analiz kapasitesiyle birlikte karar vericiler için güncel terör tehditlerini anlamamız ve durum farkındalığı sağlamak için yardımcı oluyor."

"DRONE İLE SALDIRI YAPABİLİRLER"
"Teröristlerin ticari olarak temin edilebilen ‘drone’ gibi teknolojiler ve sofistike elektronik aletleri kullanmalarından büyük endişe duyuyoruz. 2016 yılı sonundan bu yana Suriye ve Irak’ta silahlı ‘drone’ları kullanmaya başladıklarını gördük. Bu tür araçları ve teknolojileri benzer yöntemlerle sınırlarımız içinde yurttaşlarımıza karşı kullanabilmeleri mümkün olduğu için onları yakından izlemeye devam ediyoruz."

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