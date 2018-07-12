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NATO Zirvesi'nden renkli kareler

NATO Zirvesi'nden renkli kareler.20383
  • Giriş : 12.07.2018 / 10:22:00

Dünya liderleri, Belçika'nın başkenti Brüksel'deki NATO Zirvesi'nde buluştu.

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Belçika, dünya liderlerini ağırladı. NATO Zirvesi'ne katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump ve Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile bolca vakit geçirdi.

Erdoğan, Belçika'nın başkenti Brüksel'de düzenlenen "NATO Zirvesi" kapsamında ikili görüşme gerçekleştirdi. Zirve kapsamında liderlerin baş başa görüşmeleri için ayrılan bölümdeki renkli anlar, fotoğraf karelerine yansıdı.

Erdoğan, ikili görüşmesini yaptığı odasına geçerken koridorda ABD Başkanı Trump ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile karşılaştı ve bir süre sohbet etti.

Bu sırada Recep Tayyip Erdoğan ve Trump'ın samimi bir şekilde tokalaşması dikkati çekti.

Erdoğan, Trump ve Macron ile yaptığı kısa sohbetin ardından Almanya Başbaşkanı Angela Merkel ile 40 dakika süren bir görüşme gerçekleştirdi.

NTV

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