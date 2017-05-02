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NATO zirvesinde AB ile toplantı yapılacak

NATO zirvesinde AB ile toplantı yapılacak.25171
  • Giriş : 02.05.2017 / 17:31:00
  • Güncelleme : 02.05.2017 / 17:31:59

Dışişleri Bakanı, NATO zirvesinde AB ile toplantı yapılacağını bildirdi.

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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 24-25 Mayıs'ta yapılacak NATO zirvesinde AB ile toplantı yapılacağını bildirdi. Çavuşoğlu, bazı Avrupa liderlerini NATO zirvesi marjında Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ikili görüşmeler yapmak istediklerini belirtti.

Brüksel’in ardından Türkiye ile AB arasında bir zirve yapılmasının da  söz konusu olabileceğini ifade eden Çavuşoğlu, hazırlıklar için AB'den uzmanların  Türkiye’ye gelerek gerekli çalışmaları yürüteceğini kaydetti. Çavuşoğlu, “NATO marjında 24-25 Mayıs’ta yapılacak zirveye AB  liderleri de gelecek. Burada görüşmeler olacak. Daha sonra ise büyük zirve  olacak, Türkiye-AB Zirvesi. Zamanlaması NATO marjındaki görüşmelerden sonra belli  olacak. Yani tarihi belli değil.” ifadelerini kullandı.  Almanya’da eylül ayında yapılacak seçimler öncesinde böyle bir zirve  beklemenin doğru olup olmayacağının sorulması üzerine Çavuşoğlu, zirvenin ülke  seçimlerine bağlı olmaması gerektiğinin altını çizdi.  Bu süreci devam ettirmek istiyorsa AB'nin Türkiye'ye nasıl  davranacağını öğrenmesi gerektiğini dile getiren Çavuşoğlu, "Hata yaptıklarını  anladılar. Hatta bazı dışişleri bakanları Malta'da 'Hata bizde, düzeltmek için ne  yapalım' diye sordu bana." dedi.

Türkiye'nin AB ile bir probleminin bulunmadığını ifade eden Çavuşoğlu,  şöyle devam etti: "Durup dururken niye düşman olalım veya bizim Avrupa'nın bizim de  inandığımız ortak değerleriyle niye problemimiz olsun? Bunlar bizim de  değerlerimiz. Demokrasi, insan hakları, özgürlükler kimsenin tekelinde değil. Tek  problem AB'nin yaklaşımında." Türkiye, uzun süredir AB ile ilişkilerin geleceğinin ele alınacağı bir zirve düzenlenmesini talep ediyordu.

ERDOĞAN RESTİ ÇEKMİŞTİ...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan AK Parti grup toplantısında yaptığı konuşmada AB'ye resti çekmiş ve şöyle demişti:
Türkiye bunların kapı kulu değildir. Bugüne kadar ne söylendiyse, ne denildiyse bunlar hepsi yerine gelmiştir. Şimdi bir haber, dün alıyorum. Yakında NATO zirvesi var, orada görüşme talepleri var. Eee? Yukarıdan aşağı 5 madde saymışlar, ilk adımın Türkiye’nin atması gerekir, OHAL kalkması gerekir… Geçin bunları geçin, siz ne yapacaksınız onu söylesin." 

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