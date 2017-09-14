Nazarbayev: Suriye'ye asker gönderebiliriz
Kazakistan Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev, kaosun devam ettiği Suriye ile ilgili açıklama yaptı ve Birleşmiş Milletler'in karar alması durumunda Suriye'ye asker gönderebileceklerini belirtti.
Cumhurbaşkanı Nazarbayev, başkent Astana'daki Akorda Sarayı'nda düzenlendiği basın toplantısında, Suriye'yle ilgili bir soru üzerine, Suriye konulu 6. Astana Toplantısı'nın bugün başladığına dikkati çekti.Astana'daki görüşmelerin sonucunda çatışmasızlık bölgelerinin oluşturulduğunu hatırlatan Nazarbayev, bugünkü toplantılarda bir sonraki çatışmasızlık bölgelerinin tartışılacağını söyledi.Cumhurbaşkanı Nazarbayev, Suriye'deki kriz yüzünden çok sayıda kişinin öldüğünü ya da mülteci konumuna düştüğünü vurguladı. Kazakistan'ın Suriye'ye asker gönderip göndermeyeceği sorusuna Nazarbayev, "Birleşmiş Milletler (BM) bazı güçleri (Suriye'ye) gönderme kararı alırsa biz BM üyesi olarak oraya askerlerimizi gönderebiliriz." yanıtını verdi.
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