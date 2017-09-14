Facebook Twitter Rss

Nazarbayev: Suriye'ye asker gönderebiliriz

Nazarbayev: Suriye'ye asker gönderebiliriz.12721
  • Giriş : 14.09.2017 / 15:33:00

Kazakistan Cumhurbaşkanı, Suriye politikası ile ilgili açıklama yaptı.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:

Büyüyen Beşik

Kazakistan Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev, kaosun devam ettiği Suriye ile ilgili açıklama yaptı ve Birleşmiş Milletler'in karar alması durumunda Suriye'ye asker gönderebileceklerini belirtti.

 

Cumhurbaşkanı Nazarbayev, başkent Astana'daki Akorda Sarayı'nda düzenlendiği basın toplantısında, Suriye'yle ilgili bir soru üzerine, Suriye konulu 6. Astana Toplantısı'nın bugün başladığına dikkati çekti.Astana'daki görüşmelerin sonucunda çatışmasızlık bölgelerinin oluşturulduğunu hatırlatan Nazarbayev, bugünkü toplantılarda bir sonraki çatışmasızlık bölgelerinin tartışılacağını söyledi.Cumhurbaşkanı Nazarbayev, Suriye'deki kriz yüzünden çok sayıda kişinin öldüğünü ya da mülteci konumuna düştüğünü vurguladı. Kazakistan'ın Suriye'ye asker gönderip göndermeyeceği sorusuna Nazarbayev, "Birleşmiş Milletler (BM) bazı güçleri (Suriye'ye) gönderme kararı alırsa biz BM üyesi olarak oraya askerlerimizi gönderebiliriz." yanıtını verdi.

TÜRKİYE

Kuzey Kore: ABD'yi küle çeviririz!

Külliye'den Aysel Tuğluk için açıklama

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious

 DİĞER HABERLER

Rus donanması DEAŞ'ı vurdu

Rus donanması DEAŞ'ı vurdu

Rus donanmasına ait 2 denizaltı yedi adet füze 2 DEAŞ hedeflerini vurdu.

ABD: Arakan'da soykırım olduğu söylenemez

ABD: Arakan'da soykırım olduğu söylenemez

Amerika Birleşik Devletleri, Arakan ile ilgili açıklama yaptı.

 

BM'den Myanmar hükümetine çağrı!

BM'den Myanmar hükümetine çağrı!

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres Arakanlı müslümanlarla ilgili önemli bir çağrıda bulundu.

Rusya'da bomba paniği!

Rusya'da bomba paniği!

Büyük şok. Rusya'nın başkenti Moskova'da bomba paniği yaşanıyor.

 

ABD, Rusya ile atılan imzadan rahatsız!

ABD, Rusya ile atılan imzadan rahatsız!

ABD, Rusya ile Türkiye arasında atılan S-400 imzasından rahatsız oldu.

Almanya'dan skandal hamle

Almanya'dan skandal hamle

Almanya, Türkiye'yi "yüksek riskli ülke" kategorisine almayı planlıyor!


*

*


*
YAZARLAR
RÖPORTAJ

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Yeşilçam'ın yıldız ismi Ediz Hun, senelerce süren sanat yaşamını haberaktuel.com'a anlattı.

VİDEOLAR
Astropay Al Paykasa
SON DAKİKA HABERLER
GÜNDEM
SİYASET
SPOR
EĞİTİM
MAGAZİN
Facebook Twitter Rss

Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz kullanılamaz.
Görsel Tasarım: Capitol Medya