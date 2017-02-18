Nazifoğlu: Bruma Barcelona'ya gitmek istiyor
Galatasaray yeni teknik direktörü İgor Tudor ile çıktığı ilk karşılaşmada 3 puan kazanamadı. Rize deplasmanına çıkan Cimbom, sahadan 1-1'lik beraberlikle ayrıldı. Galatasaray yöneticisi Levent Nazifoğlu ise bu mücadele sonrası çeşitli açıklamalarda bulundu.
İŞTE NAZİFOĞLU'NUN AÇIKLAMALARI:
"Bruma benim oğlum gibi. Bu tür hataları yapacak ama hedefi olan Manchester United'a gitmek istiyorsa bunları bırakacak. Bruma buradan Barcelona'ya, Manchester'a gitmek istiyor. O zaman bu hataları yapmayacak. Biz Bruma konusunda hocamızın kararının arkasındayız. Kendisi de konuyla ilgili açıklama yapar. Geçen hafta golümüz iptal edildi. Taraftarımız stadı doldursaydı o gol iptal edilemezdi. Taraftar baskısı olsaydı Kayseri maçında golümüz iptal olmazdı. Maç sonuna kadar desteklesinler, sonra istediklerini yapsınlar.
Stadı doldursun taraftarımız. Pazartesi günkü derbi gönül ister ki hafta sonunda olsun ama olmadı. Pazartesi de güzel bir maç olacağına inanıyorum. Beşiktaş derbisi çok güzel, çekişmeli bir maç olacak. Sakatlarımız da iyileşecek. 3 puan bekliyoruz derbiden. Şampiyonluk yarışının içinde kalmak için mutlaka Beşiktaş'ı yenmeliyiz.
Riekerink hoca ayrıldı... Florya'da hocaya karıştığımız söylemleri var. Bunlar iftira. Hoca gitti, şimdi istiyorlarsa hocaya da sorabilirler. Bunu diyenler iftiracı insanlar. Biz Florya'ya karışacaksak, hoca almamıza gerek yok."
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