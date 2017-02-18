Facebook Twitter Rss

Nazifoğlu: Bruma Barcelona'ya gitmek istiyor

Nazifoğlu: Bruma Barcelona'ya gitmek istiyor.16468
  • Giriş : 18.02.2017 / 21:20:00

Galatasaray yöneticisi Levent Nazifoğlu, Çaykur Rizespor maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:


Galatasaray yeni teknik direktörü İgor Tudor ile çıktığı ilk karşılaşmada 3 puan kazanamadı. Rize deplasmanına çıkan Cimbom, sahadan 1-1'lik beraberlikle ayrıldı. Galatasaray yöneticisi Levent Nazifoğlu ise bu mücadele sonrası çeşitli açıklamalarda bulundu.

İŞTE NAZİFOĞLU'NUN AÇIKLAMALARI:

"Bruma benim oğlum gibi. Bu tür hataları yapacak ama hedefi olan Manchester United'a gitmek istiyorsa bunları bırakacak. Bruma buradan Barcelona'ya, Manchester'a gitmek istiyor. O zaman bu hataları yapmayacak. Biz Bruma konusunda hocamızın kararının arkasındayız. Kendisi de konuyla ilgili açıklama yapar. Geçen hafta golümüz iptal edildi. Taraftarımız stadı doldursaydı o gol iptal edilemezdi. Taraftar baskısı olsaydı Kayseri maçında golümüz iptal olmazdı. Maç sonuna kadar desteklesinler, sonra istediklerini yapsınlar.

Stadı doldursun taraftarımız. Pazartesi günkü derbi gönül ister ki hafta sonunda olsun ama olmadı. Pazartesi de güzel bir maç olacağına inanıyorum. Beşiktaş derbisi çok güzel, çekişmeli bir maç olacak. Sakatlarımız da iyileşecek. 3 puan bekliyoruz derbiden. Şampiyonluk yarışının içinde kalmak için mutlaka Beşiktaş'ı yenmeliyiz.

Riekerink hoca ayrıldı... Florya'da hocaya karıştığımız söylemleri var. Bunlar iftira. Hoca gitti, şimdi istiyorlarsa hocaya da sorabilirler. Bunu diyenler iftiracı insanlar. Biz Florya'ya karışacaksak, hoca almamıza gerek yok."

Uçakta bomba paniği: Uçak boşaltıldı!

81 ilde eş zamanlı dev operasyon!

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious

 DİĞER HABERLER

Bursaspor'da 2 futbolcu kadro dışı bırakıldı

Bursaspor'da 2 futbolcu kadro dışı bırakıldı

Bursaspor'da Sercan Yıldırım ve Deniz Yılmaz kadro dışı bırakıldı

Eto'o attı, Antalyaspor evinde kazandı

Eto'o attı, Antalyaspor evinde kazandı

Süper Lig'in 21. haftasında Antalyaspor ile Kardemir Karabükspor karşı karşıya geldi.

 

Yanal, trafik şubeye kayıt yaptıracak

Yanal, trafik şubeye kayıt yaptıracak

Ersun Yanal ile Trabzonspor 126'ıncı karşılaşmasına çıkacak.

Igor Tudor: Bruma'yı bile keserim

Igor Tudor: Bruma'yı bile keserim

Galatasaray'ın yeni hocasından takımın durumuna dair önemli açıklamalar geldi.

 

Cenk Tosun: Eleştirenlere teşekkür ediyorum

Cenk Tosun: Eleştirenlere teşekkür ediyorum

Beşiktaşlı oyuncu Cenk Tosun kendisini eleştirenlere teşekkür etti.

Bilic'ten Tudor'a: Fenerbahçe'yi yen!

Bilic'ten Tudor'a: Fenerbahçe'yi yen!

Galatasaray'ın yeni hoacası Tudor'a Slaven Bilic'ten tavsiye geldi.


*

*


*
YAZARLAR
RÖPORTAJ

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Yeşilçam'ın yıldız ismi Ediz Hun, senelerce süren sanat yaşamını haberaktuel.com'a anlattı.

VİDEOLAR
Astropay Al Paykasa
SON DAKİKA HABERLER
GÜNDEM
SİYASET
SPOR
EĞİTİM
MAGAZİN
Facebook Twitter Rss

Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz kullanılamaz.
Görsel Tasarım: Capitol Medya