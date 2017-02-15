Nazifoğlu'ndan 'Tudor' tepkisi: Yakışmadı
GS TV'de açıklamalar yapan kendisine yöneltilen sorulara cevap veren Galatasaray Sportif AŞ Yönetim Kurulu Üyesi Levent Nazifoğlu, Karabükspor Kulübü Başkanı Ferudun Tankut’un basına yansıyan sözleri için, "Kendilerine yakışmadı" ifadesini kullandı.
Nazifoğlu, Hırvat Teknik Direktör Igor Tudor’un transferinin perde arkasını şu sözlerle aktardı: “Sportif AŞ ve yönetimde teknik direktör konusu konuşuldu. Riekerink ile yolların ayrılmasına karar kılındı. Igor Tudor’un sözleşmesinde çıkış maddesi olduğu öğrenildi. Konuyu başkanımızın önünü getirdik; yönetim kurulu da kabul etti. Gönül ister ki böyle bir durumda olunmasın ama kontratlar karşılıklı yapılır…”
"YAKIŞMADI..."
Levent Nazifoğlu, Karabükspor Kulübü Başkanı Ferudun Tankut’un basına yansıyan sözleri için de “Karabük başkanının öfkesini bir yere kadar anlayabiliriz. Ama ağır kelimeler kullandı. Kendilerine yakışmadı. Hatta Anadolu takımlarına yapılan darbe olarak niteledi. Galatasaray düşmanlığı yaratacak sözler kullandı. Buna gerek yoktu. Bizde de böyle kontratları olan futbolcular var. Çıkış maddelerine uyan paralar getirdiklerinde giderler. Bizim aklımıza ise bu sözler gelmez” ifadelerini kullandı.
Galatasaray Sportif AŞ Yönetim Kurulu Üyesi Nazifoğlu, yeni teknik direktör Igor Tudor için de “Çok enerjisi olan ve karşı tarafı etkileyen bir kişiliği var. Otoriter biri. Allah bizim oyuncularımıza kolaylık versin. Her şey deha güzel gidecek; hocanın oyuncularla olan alışverişini güzel gördüm. Camiamıza hayırlı olsun” dedi.
Hürriyet
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