Nazım Hikmet'in eşyaları çöpten bulundu
Türk edebiyatının usta kalemlerinden Nazım Hikmet'in, kağıt toplayıcıları tarafından çöpte bulunan özel eşyaları, Ata Müzayede tarafından online satışa çıkarıldı.
Satılacak eserler arasında Nazım Hikmet’in kendi el yazısıyla yazdığı “Nikbinlik” şiiri, eşi Piraye’ye notlar yazdığı ipek mendil, el işi kolye, ahşap oymalı dikiş kutusu ve kravatından meydana gelen çeşitli nesneler yer alıyor.
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