Nazlı Aka'dan CHP'ye sinyal!
Cumhuriyet Halk Partisi Yüksek Disiplin Kurulu'nun kararı ile partiden ihraç edilen Milletvekili Aylin Nazlı Aka, hiçbir zaman partisinden kopmadağını söyleyerek geri dönüş sinyali verdi.
Bir dizi ziyaretlerde bulunmak üzere Karabük’e gelen bağımsız milletvekili Aylin Nazlı Aka, CHP İl Başkanı Av. Erdoğan Dinçel ve partilileri ziyaret etti. CHP İl Başkanlığında gerçekleşen ziyarette gazetecilerin sorularını da cevaplayan Aka, partiye dönüp dönmeyeceği yönündeki bir soruya, sürecin yakında sona ereceğini söyledi.
Aka, “Bağımsızlık hepimizin karakteridir, bu ayrı bir şey ama bağımlı bir milletvekiliyim. Ama Cumhuriyet Halk Partililere bağımlıyım. CHP’li bir ailenin içinde büyümüş, bu değerlerle yoğrulmuş olan birisiyim. CHP’li olmak demek bu değerleri içselleştirmiş olmak demektir. Sadece kağıt üzerinde bir üyelikle birlikte tariflenemeyecek kadar değerlidir CHP’nin herhangi bir üyesi olmak. Ben tabi bu partiden birde milletvekili olmak onuruna erişmiş olan bir arkadaşınızım, bir yoldaşınızım. O yüzden de siyasette bazen değişik süreçler yaşanabiliyor ama ben o süreçlerde bile hiçbir zaman partimden kopmadım ve hiçbir şekilde de bir kırılganlık bir küsme gibi bir süreç yaşamadım. Bu talihsiz süreç yakında sonlanacak umuyorum. O yüzden bu il ziyaretlerinin arkasında birazda iki yıldır örgütlerle aramızda ki o mesafeyi kapatmak ve tekrar kucaklaşmakta yatıyor. 81 ilimize de gideceğiz. O yüzden şuan burayla birlikte yüzde 25’ini dörtte birini ziyaret etmiş bulunuyorum. Diğer illerimizde de ziyaretler yapıp aynı zamanda Türkiye’nin genel olarak ta bu siyasi süreçte bir fotoğrafını çekmek istiyoruz” dedi.
Bir gazetecinin, dönüş süreci kapsamında CHP Genel Başkanlığı'na adaylığının söz konusu olup olmadığı yönde bir soruya ise milletvekili Aka, “ Tek bir hedef var partimizde olmak ve partililerimizle siyaset yapmak. Parti şemsiyesi altında zaten bir aradayız ama bunu resmi hale dönüştürmek. Bu bağlarımızı tekrar kuvvetlendirmek ve partimizi tekrar iktidara taşımak. Bunun içindir tüm mücadelemiz. Parti içi bir mücadele değil partimizi yukarıya taşımaya dönük bir mücadelemiz var bizim. Şuan için zaten bir genel başkan konusunda da herhangi bir tartışma olduğu kanaatinde değilim. Genel başkanımızda neredeyse nefessiz bir şekilde yoğun bir tempoyla çalışmalarını sürdürüyor bizlerde onun arkasında ve partinin neferi olarak çalışmalarımızı aynı şekilde devam ettireceğiz” diye kaydetti.
HÜRRİYET
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