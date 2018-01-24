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Nazlı Ilıcak'a müebbet hapis!

Nazlı Ilıcak'a müebbet hapis!.19175
  • Giriş : 24.01.2018 / 11:15:00

Gazeteci Nazlı Ilıcak hakkında casusluk nedeniyle dava açıldı.

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Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması soruşturması kapsamında yargılanan gazeteci Nazlı Ilıcak hakkında casuslul suçlaması nedeniyle müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Gazeteci Nazlı Ilıcak hakkında, "Askeri  İstihbarat ve Tahşiyeciler" başlıklı yazısına ilişkin "devletin güvenliğine  ilişkin gizli kalması gereken bilgileri casusluk maksadıyla açıklama" suçundan,  Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) 330/1. maddesi uyarınca müebbet hapis cezası istemiyle  dava açıldı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanarak Ankara 15. Ağır Ceza  Mahkemesine gönderilen iddianamede, Ilıcak'ın, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ)  darbe girişiminden sonra kapatılan Bugün gazetesinde 2 Ocak 2015'te "Askeri  İstihbarat ve Tahşiyeciler" başlıklı yazısının yayımlandığı belirtildi.

İddianamede Ilıcak'ın, bu yazı nedeniyle, TCK'nın 330/1. maddesinde  düzenlenen, "devletin güvenliğine ilişkin gizli kalması gereken bilgileri  casusluk maksadıyla açıklama" suçundan müebbet hapisle cezalandırılması istendi.

İddianameyi kabul eden Ankara 15. Ağır Ceza Mahkemesi, "yetkisizlik"  kararı vererek, dosyayı İstanbul Ağır Ceza Mahkemesine gönderdi.

Mahkemenin kararında, Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 12/3. maddesinde,  "Suç, ülkede yayınlanan bir basılı eser ile düzenlenmiş ise yetki, eserin yayın  merkezi olan yer mahkemesine aittir" düzenlemesi bulunduğuna işaret edildi.

Kararda, "Olay tarihinde ulusal düzeyde faaliyet gösteren FETÖ/PDY'ye  müzahir Bugün gazetesinin genel merkezinin İstanbul'da bulunduğu" belirtilerek,  suç yönünden yargılama görev ve yetkisinin İstanbul Ağır Ceza Mahkemesine ait  olduğu kaydedildi.

TRT

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