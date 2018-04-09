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Nazlı Ilıcak'ın davası başladı

Nazlı Ilıcak'ın davası başladı.19175
  • Giriş : 09.04.2018 / 15:46:00

Gazeteci Nazlı Ilıcak'ın FETÖ'den yargılandığı dava devam ediyor.

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'Devletin güvenliğe ilişkin gizli kalması gereken bilgileri casusluk maksadıyla açıklamak' suçından yargılanan gazeteci Nazlı Ilıcak'ın davası görülmeye başlandı.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) medya  yapılanmasının darbe çağrışımı davasında ağırlaştırılmış müebbet hapse  çarptırılan gazeteci Nazlı Ilıcak'ın, Genelkurmay Başkanlığı'nca imha edilerek  kayıtlardan çıkarılmış olan ''Tahşiyeciler grubuna'' ilişkin  belgenin kendisinde  bulunmasına ve bu konuda yazdığı bir yazı nedeniyle ''Devletin güvenliğine  ilişkin gizli kalması gereken bilgileri casusluk maksadıyla açıklamak'' suçundan  yargılanmasına başlandı.   

İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen ilk duruşmaya, başka  suçtan tutuklu sanık Nazlı Ilıcak ile avukatları hazır bulundu.     Duruşmada savunmasını yapan sanık Ilıcak, 2 Ocak 2015 tarihinde  FETÖ'ye iltisaklı olduğu gerekçesiyle kapatılan Bugün gazetesinde yazdığı bir  yazıda, Tahşiyeciler ile ilgili bilgilere yer verdiğini hatırlatarak, bu  bilgilerin yazısından daha önce sosyal medyada bulunduğunu iddia etti.     Sosyal medyada bulunan bilgi ve belgelerin kendi yazısından önce  paylaşıldığı için dava konusu bilginin artık gizli bir bilgi olmadığını öne süren  sanık Ilıcak, söz konusu bilginin gizli kalması gereken bilgi olmayıp, devletin  güvenliğini ilgilendirmeyen bir konu olduğunu savundu.  

Konuyla ilgili askeri savcılığın kendisine sorular sorduğunu  kendisinin de bu soruları cevapladığını hatırlatan Ilıcak, savunmasını şöyle  sürdürdü:   

''Ben bu bilgileri askeri savcılığa verdim. Ben askeri savcılığa iki  defa gazete köşemde yazmış olduğum bilgileri bu twitter adresinden edindiğimi  ancak bu twitter hesabının kime ait olduğunu ya da bana ne amaçlı göndermiş  olduğuna ilişkin bilgim olmadığını söyledim. Bana gönderilen belgede  Tahşiyecilerin, El Kaide ile bağlantısı olduğu yazılıydı. El Kaide örgütünün ülke  güvenliği için tehlikeli bir örgüt olması sebebiyle Tahşiyeciler ile ilgili  bilgiyi köşemde yazdım. Bana gönderilen belgede bir kamu yararı olduğunu  düşündüm. Yazmış olduğum yazıda bu kişilerin tehlikeli olduğunu ve aynı zamanda  sadece FETÖ kumpasına uğramaları sebebiyle serbest bırakılmalarının yanlış  olduğunu belirtmek istedim. Gazeteci olduğum için bu tür belgeler geliyordu. Bu  belgeyi gönderen kişinin hangi amaçla gönderdiğini bilmiyorum.''   

Sanık Ilıcak, hak düşürücü süreden dolayı davanın düşürülmesini talep  etti.     Ilıcak'ın avukatları da söz alarak, müvekkilinin suçsuz olduğunu iddia  ederek, davanın düşürülmesini istedi.     Mahkeme heyeti, cumhuriyet savcısının esas hakkındaki mütalaasını  sunması için dava dosyasının savcılığa gönderilmesine karar vererek, duruşmayı  erteledi.   

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosunca  hazırlanan iddianamede, askeri savcılığın Genelkurmay kayıtlarından çıkarılarak  imha edilen ''Tahşiyeciler grubuna'' ilişkin belgenin sanık Nazlı Ilıcak'ta  bulunmasına ilişkin soruşturma açıldığı hatırlatılarak, sanık Ilıcak'ın  ''Devletin güvenliği veya iç veya dış siyasal yararları bakımından niteliği  itibarıyla gizli kalması gereken bilgileri siyasal veya askeri casusluk  maksadıyla açıklamak'' suçundan müebbet hapis cezasına çarptırılması istendi.   

FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimini önceden bildikleri  iddiasıyla örgütün medya yapılanmasının 'darbe çağrışımı' davasında yargılanan  gazeteci Nazlı Ilıcak, "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan  ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmıştı.

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