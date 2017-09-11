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Nazlı Ilıcak vatandaşlıktan çıkarılıyor

Nazlı Ilıcak vatandaşlıktan çıkarılıyor.19175
  • Giriş : 11.09.2017 / 12:32:00

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Nazlı Ilıcak'ı vatandaşlıktan çıkarıyor.

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Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, 15 Temmuz'da darbeye kalkışan Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması ile bağlantılı oldukları iddia edilen Nazlı Ilıcak'ı vatandaşlıktan çıkarıyor.

KKTC'de 24 Nisan, 2004 tarihinde gerçekleşen Annan Planı ile ilgili referandum öncesinde, açıklamalarda bulunan ılıcak, şunları anlatmıştı;"1995 yılında Girne'de Bellapais dedikleri bir manastırın yanında, eskiden ev olan bir lokantada yemek yedim. Adı Abbey House olan bu lokantayı İngiliz eşcinsel olan çift işletiyordu ve ayrılacakları için lokantayı devretmek istiyorlardı. Fiyatı da Türkiye'ye göre daha düşük olduğu için burayı ev olarak satın aldım. İkametgahım olunca vatandaşlık için de başvurdum ve kabul edildim. Muhtara seçmen kaydını yaptırdım, referandumda da Kıbrıs'ta olacağım ve oyunu kullanacağım. Kıbrıs'ın AB'ye girmesini olumlu bulduğum için oyum evet olacak."

FETÖ KKTC'DEKİ EVİ KARARGAH OLARAK KULLANILDI

Gazeteci Nazlı Ilıcak'ın sahibi olduğu ev, FETÖ'nün KKTC yapılanmasının karargahı olarak kullanıldığı iddia ediliyor. Bu evde Türkiye'den gelen FETÖ mensubu yüksek rütbeli polis subayları ile KKTC polisinde görev yapan bazı polis subayları toplantılar yaptığı polis kayıtlarına geçti. FETÖ terör örgütünün 15 Temmuz akşamı gerçekleştirdiği darbe kalkışmasından sonra ise evin tamamen boşaltığı belirtildi.

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