NBA oyuncusundan Cenk'e: Hayırlı olsun
Avrupa'da emin adımlarla yoluna devam eden Beşiktaş'ta forma giyen Cenk Tosun'a NBA'de oynayan Cedi Osman'dan mesaj geldi.
Kariyerini NBA ekiplerinden Cleveland Cavaliers'ta sürdüren Cedi Osman ile İngiltere'nin Premier Lig ekiplerinden Everton'a transferi gündemde olan Beşiktaşlı futbolcu Cenk Tosun arasındaki diyalog dikkat çekti. NBA'de All-Star için seçim haftasına girilirken Cenk, milli basketbolcu için oy verdi. Cedi de Cenk'in bu paylaşımına "Abi çok teşekkür ederim. Senin için de hayırlısı olsun." ifadeleriyle yanıt verdi. Cenk Tosun da Cedi'nin bu tweet'ini "Gururumuzsun kardeşim" sözleriyle yanıtladı.
HABERTURK
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