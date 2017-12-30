Facebook Twitter Rss

NBA oyuncusundan Cenk'e: Hayırlı olsun

NBA oyuncusundan Cenk'e: Hayırlı olsun.15417
  • Giriş : 30.12.2017 / 08:13:00

NBA oyuncusu Cedi Osman ile Cenk Tosun arasında ilginç bir diyalog yaşandı.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:

Otomatik Sallanan Beşik

Avrupa'da emin adımlarla yoluna devam eden Beşiktaş'ta forma giyen Cenk Tosun'a NBA'de oynayan Cedi Osman'dan mesaj geldi.

Kariyerini NBA ekiplerinden Cleveland Cavaliers'ta sürdüren Cedi Osman ile İngiltere'nin Premier Lig ekiplerinden Everton'a transferi gündemde olan Beşiktaşlı futbolcu Cenk Tosun arasındaki diyalog dikkat çekti. NBA'de All-Star için seçim haftasına girilirken Cenk, milli basketbolcu için oy verdi. Cedi de Cenk'in bu paylaşımına "Abi çok teşekkür ederim. Senin için de hayırlısı olsun." ifadeleriyle yanıt verdi. Cenk Tosun da Cedi'nin bu tweet'ini "Gururumuzsun kardeşim" sözleriyle yanıtladı.

HABERTURK

ABD'den İran'a kınama!

Vida'nın Beşiktaş'a geliş tarihi belli oldu

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious

 DİĞER HABERLER

Beşiktaş'ta Cenk Tosun'un yerine 3 aday

Beşiktaş'ta Cenk Tosun'un yerine 3 aday

Beşiktaş'ta Cenk Tosun'un yerine gelebilecek isimler masaya yatırıldı.

Arda Turan için flaş Başakşehir iddiası

Arda Turan için flaş Başakşehir iddiası

Golcü oyuncu Arda Turan ile ilgili çarpıcı bir iddia ortaya atıldı.

 

Beşiktaş basın sözcüsünden Quaresma yorumu

Beşiktaş basın sözcüsünden Quaresma yorumu

Beşiktaş basın sözcüsü Albayrak, Quaresma ile ilgili görüş bildirdi.

Galatasaray'a yedek forvet aranıyor!

Galatasaray'a yedek forvet aranıyor!

Galatasaray Kulübü, yedek forvet konusunda harekete geçti.

 

Görevden alınan Igor Süper Lig'e dönüyor

Görevden alınan Igor Süper Lig'e dönüyor

Galatasaray'dan olaylı şekilde ayrılan Igor Tudor, lige geri dönüyor.

Fenerli Van Persie tesiste sigara içiyor!

Fenerli Van Persie tesiste sigara içiyor!

Fenerbahçeli oyuncu Robin Van Persie tesiste sigara içiyor.


*

*


*
YAZARLAR
RÖPORTAJ

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Yeşilçam'ın yıldız ismi Ediz Hun, senelerce süren sanat yaşamını haberaktuel.com'a anlattı.

VİDEOLAR
Paykasa
SON DAKİKA HABERLER
GÜNDEM
SİYASET
SPOR
EĞİTİM
MAGAZİN
Facebook Twitter Rss

Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz kullanılamaz.
Görsel Tasarım: Capitol Medya