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Ndiaye Premier Lig kariyerine hızlı başladı!

Ndiaye Premier Lig kariyerine hızlı başladı!.24222
  • Giriş : 04.02.2018 / 15:00:00

Galatasaray'dan Stoke City'e transfer olan Ndiaye, ilk maçında asist yaptı.

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Stoke City'nin Galatasaray'dan 16 milyon Euro'ya transfer ettiği Badou Ndiaye, Premier Lig'deki ilk karşılaşmasına çıktı.

Senegalli futbolcunun asist yaptığı mücadelede Stoke, konuk olduğu Bournemouth'a 2-1'lik skorla mağlup oldu.

Misafir ekibin golünü 5. dakikada Shaqiri kaydederken, ev sahibi takıma galibiyeti getiren golleri 70'te King, 79'da Mousset attı.

Shaqiri'nin golünde asist ise Ndiaye'den geldi.

Müsabakaya ilk 11'de başlayan Ndiaye, 71. dakikada yerini Stafylidis'e bıraktı.

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