Ndiaye sayfasındaki 'G.Saray' yazısını kaldırdı
Galatasaray'da forma giyen Ndiaye'den ayrılık sinyali. Golcü oyuncu Instagram profilinde yer alan 'Galatasaray' yazısını kaldırdı.
Bir süredir İngiltere'nin Stoke City kulübüyle transfer görüşmeleri yapan başarılı futbolcu, kafasının karışık olduğunu ifade ederek teknik ekip ile gece toplantı yaptı. Teknik ekibin izin vermesiyle Florya Metin Oktay Tesisleri'nden ayrılan Ndiaye, Osmanlıspor mücadelesinde forma giymeyecek.
Ndiaye için Galatasaray kulübüne 15 milyon Euro'luk teklif yapıldı. Geçtiğimiz günlerde Ndiaye, menajeri ile birlikte Başkan Mustafa Cengiz ile Türk Telekom Stadı'nda bir araya geldi. Senegalli futbolcu, İngiltere'den gelen bu cazip teklifi değerlendirmek istediğini söyledi.
Ndiaye'nin sözleşmesinde 18 milyon Euro'ya serbest kalma maddesi bulunuyor. Sarı kırmızılı kulübün yetkilileri, Ndiaye için Stoke City ile masaya oturup transferi netleştirecek.
Bu sezon başında 7.5 milyon Euro karşılığında Osmanlıspor'dan transfer edilen Ndiaye, 17 maçta 1 gol 3 asist yapmıştı.
GALATASARAY'DAN RESMİ AÇIKLAMA
31 Ocak'ta sona erecek transfer dönemi öncesi oyuncumuz Badou Ndiaye'ye yurt dışı kulüplerinden önemli teklifler var. Bir süredir kendisiyle ilgili teklifler nedeniyle kafasının karıştığı gözlenen Badou Ndiaye, bu durumda maça çıkmasının sağlıklı olmayacağını teknik direktörümüz Fatih Terim'e iletmesi üzerine teknik heyetimiz tarafından karşılaşmanın kadrosuna alınmadı
Osmanlıspor maçına bu şekilde çıkması risk olarak görünen oyuncumuzun durumunun bir iki gün içerisinde netlik kazanması bekleniyor.
HÜRRİYET
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