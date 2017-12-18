Necati Ateş'ten Fatih Terim mesajı çıldırttı
Bir dönem Galatasaray'da forma giyen Necati Ateş, dün oynanan Galatasaray maçının ardından teknik adamla Fatih Terim ile çekilmiş fotoğrafını paylaştı.
Necati Ateş, fotoğrafla birlikte, "Galatasaray'ın gerçek ruhuna ihtiyacı var. Evine, yuvana dönme zamanı Hocam. 3 yıllık hasreti bitirip şampiyonluk zamanı Hocam" ifadelerini paylaştı.
Ateş'in bu paylaşımı sarı-kırmızılı taraftarlardan büyük beğeni topladı.
TRT
DİĞER HABERLER
PFDK kararları açıkladı! İşte kesilen cezalar
Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, takımlara verilen cezaları açıkladı.
Bomba düştü! Arda Turan Beşiktaş'a geliyor!
Arda Turan'ın Beşiktaş'a geleceği iddiası taraftarlar arasında heyecan yarattı.
Galatasaraylı oyuncudan Tudor mesajı
Galatasaraylı oyuncu Gomis, Tudor ile ilgili bir mesaj yayınladı.
Fenerbahçe'den Karabükspor'a net tarife
Sarı lacivertli ekip, rakibi Karabükspor'u 2-0 yenerek rakibini mağlup etmeyi başardı.
Beşiktaş'ta Cenk Tosun'un yerine o gelecek
Beşiktaş'ta golcü oyuncu Cenk Tosun'un yerine gelecek isim belli oldu.
Burak Yılmaz: Penaltı başka nasıl olur?
Golcü oyuncu Burak Yılmaz, verilmeyen penaltılara isyan etti.