Necati Ateş yeniden Galatasaray'a geldi
Bir dönem Galatasaray'da top koşturan Necati Ateş, eski takımına geri dönüyor. Ateş, Galatasaray Futbol Akademisi'nden göreve başladı.
İşte Necati Ateş’in yaptığı paylaşım: Yine, yeni, yeniden… Her geldiğimde şampiyonlukla biten maceraya, kaldığımız yerden devam ediyoruz.
Galatasaray’da 4. Fatih Terim döneminden sonra Ümit Davala, Hasan Şaş ve Levent Şahin yardımcı antrenörlük görevine getirildi. Ayrıca Elmander, Gökhan Zan ve Necati Ateş Galatasaray Futbol Akademisi’nde görev yapacağı öğrenildi…
TRT
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