Facebook Twitter Rss

Necmiye Alpay'a verilen ceza belli oldu

Necmiye Alpay'a verilen ceza belli oldu.16171
  • Giriş : 14.02.2017 / 12:16:00

Genel Yayın Yönetmeni ve Dilbilimci Necmiye Alpay hakkında istenen ceza belli oldu.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:


Kapatılan Özgür Gündem Gazetesi'nde Genel Yayın Yönetmenliği yapan Dilbilimci Necmiye Alpay hakkında istenen ceza belli oldu. Alpay hakkında ' terör örgütü propagandası yapmak' suçundan 2 yıldan 8 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

Mahkeme kararı ile kapatılan Özgür Gündem Gazetesi’ne destek için başlatılan “Nöbetçi Genel Yayın Yönetmeni” etkinliğine katılan Dilbilimci Necmiye Alpay hakkında İstanbul 22. Ağır Ceza Mahkemesi’nde dava açılmıştı. Açılan davanın bugün yapılan 3. duruşmasında Necmiye Alpay ve avukatları hazır buldu. Duruşmada esasa ilişkin mütalaasını açıklayan savcı, Alpay’ın bir günlük genel yayın yönetmenliğinde gazetede PKK terör örgütünün propagandasının yapıldığını belirterek, Alpay’ın “Terör örgütü propagandası yapmak” suçundan 2 yıldan 8 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılmasını istedi.

Kapatılan Özgür Gündem Gazetesi ile dayanışmak için bir günlük nöbetçi Genel Yayın Yönetmeni olan Dilbilimci Necmiye Alpay hakkında savcı “terör örgütü propagandası yapmak” suçundan 2 yıldan 8 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılmasını talep etti

Filistin'den Binyamin Netanyahu'ya sitem

Reina katliamının planlayıcısı yakalandı

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious

 DİĞER HABERLER

Reina katliamının planlayıcısı yakalandı

Reina katliamının planlayıcısı yakalandı

39 kişinin yaşamını yitirdiği hain saldırı ille ilgili önemli bir gelişme kaydedildi.

Asansör faciasında önemli gelişme yaşandı

Asansör faciasında önemli gelişme yaşandı

10 kişinin hayatını kaybettiği asansör faciası ile ilgili önemli bir gelişme kaydedildi.

 

Dışişleri: İddiaları reddediyoruz

Dışişleri: İddiaları reddediyoruz

Peter Pilz'in iddialarına Dışişleri Bakanlığı'ndan cevap geldi.

Kağıthane'de bir markete molotoflu saldırı!

Kağıthane'de bir markete molotoflu saldırı!

İstanbul Kağıthane'de bulunan bir markete yüzleri maskeli kişiler tarafından molotoflarla saldırı dü

 

Hulusi Akar, Bahreynli mevkidaşı ile görüştü

Hulusi Akar, Bahreynli mevkidaşı ile görüştü

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Bahreynli mevkidaşı ile görüştü.

Mehmet Ali Ağca'dan Gülen'e çağrı var!

Mehmet Ali Ağca'dan Gülen'e çağrı var!

Mehmet Ali Ağca, FETÖ lideri Fethullah Gülen'e çağrıda bulundu.


*

*


*
YAZARLAR
RÖPORTAJ

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Yeşilçam'ın yıldız ismi Ediz Hun, senelerce süren sanat yaşamını haberaktuel.com'a anlattı.

VİDEOLAR
Astropay Al Paykasa
SON DAKİKA HABERLER
GÜNDEM
SİYASET
SPOR
EĞİTİM
MAGAZİN
Facebook Twitter Rss

Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz kullanılamaz.
Görsel Tasarım: Capitol Medya