Necmiye Alpay'a verilen ceza belli oldu
Kapatılan Özgür Gündem Gazetesi'nde Genel Yayın Yönetmenliği yapan Dilbilimci Necmiye Alpay hakkında istenen ceza belli oldu. Alpay hakkında ' terör örgütü propagandası yapmak' suçundan 2 yıldan 8 yıla kadar hapis cezası talep edildi.
Mahkeme kararı ile kapatılan Özgür Gündem Gazetesi’ne destek için başlatılan “Nöbetçi Genel Yayın Yönetmeni” etkinliğine katılan Dilbilimci Necmiye Alpay hakkında İstanbul 22. Ağır Ceza Mahkemesi’nde dava açılmıştı. Açılan davanın bugün yapılan 3. duruşmasında Necmiye Alpay ve avukatları hazır buldu. Duruşmada esasa ilişkin mütalaasını açıklayan savcı, Alpay’ın bir günlük genel yayın yönetmenliğinde gazetede PKK terör örgütünün propagandasının yapıldığını belirterek, Alpay’ın “Terör örgütü propagandası yapmak” suçundan 2 yıldan 8 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılmasını istedi.
Kapatılan Özgür Gündem Gazetesi ile dayanışmak için bir günlük nöbetçi Genel Yayın Yönetmeni olan Dilbilimci Necmiye Alpay hakkında savcı “terör örgütü propagandası yapmak” suçundan 2 yıldan 8 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılmasını talep etti
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