Nefes kesen maçta kazanan taraf Danimarka!

Dünya Kupası C Grubu'nda Peru ile Danimarka karşı karşıya geldi.Büyük çekişmeye sahne olan mücadele 1-0'lık Daninmarka üstünlüğüyle son buldu. Danimarka'nın golünü 59. dakikada Yussuf Poulsen kaydetti. Kasper Schmeichel kalesinde kaptığı güzel kurtarışlarla Peru'ya geçit vermedi.Gruptaki diğer mücadede Fransa Avrustralya'yı 2-1 yenmişti.Bu sonuçla birlikte Fransa ve Danimarka C Grubu'nda 3'er puanla avantajlı konuma geçti. C Grubu'nda bir sondaki maçlar perşembe günü oynanacak. Fransa Peru ile, Danimarka ise Avustralya ile karşı karşıya gelecek.Sporarena