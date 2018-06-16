Nefes kesen maçta kazanan taraf Danimarka!
Dünya Kupası C Grubu'nda Peru ile Danimarka karşı karşıya geldi.
Büyük çekişmeye sahne olan mücadele 1-0'lık Daninmarka üstünlüğüyle son buldu. Danimarka'nın golünü 59. dakikada Yussuf Poulsen kaydetti. Kasper Schmeichel kalesinde kaptığı güzel kurtarışlarla Peru'ya geçit vermedi.
Gruptaki diğer mücadede Fransa Avrustralya'yı 2-1 yenmişti.
Bu sonuçla birlikte Fransa ve Danimarka C Grubu'nda 3'er puanla avantajlı konuma geçti. C Grubu'nda bir sondaki maçlar perşembe günü oynanacak. Fransa Peru ile, Danimarka ise Avustralya ile karşı karşıya gelecek.
Sporarena
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