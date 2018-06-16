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Nefes kesen maçta kazanan taraf Danimarka!

Nefes kesen maçta kazanan taraf Danimarka!.18297
  • Giriş : 16.06.2018 / 21:15:00

FIFA Dünya Kupası’nda C Grubu’nun kritik maçında Peru ile Danimarka karşı karşıya geldi.

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Dünya Kupası C Grubu'nda Peru ile Danimarka karşı karşıya geldi.

Büyük çekişmeye sahne olan mücadele 1-0'lık Daninmarka üstünlüğüyle son buldu. Danimarka'nın golünü 59. dakikada Yussuf Poulsen kaydetti. Kasper Schmeichel kalesinde kaptığı güzel kurtarışlarla Peru'ya geçit vermedi.

Gruptaki diğer mücadede Fransa Avrustralya'yı 2-1 yenmişti.

Bu sonuçla birlikte Fransa ve Danimarka C Grubu'nda 3'er puanla avantajlı konuma geçti. C Grubu'nda bir sondaki maçlar perşembe günü oynanacak. Fransa Peru ile, Danimarka ise Avustralya ile karşı karşıya gelecek.

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