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Negredo'dan Beşiktaş'a komik teklif!

Negredo'dan Beşiktaş'a komik teklif!.15890
  • Giriş : 31.07.2018 / 12:14:00

İspanyol oyuncu Negredo, siyah-beyazlı ekibe ilginç bir teklifle geldi.

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Büyüyen Beşik

Beşiktaşlı oyuncu Negredo'dan ilginç bir teklif geldi. İspanyol oyuncu, yönetime maaşında indirime gitmesi durumunda sözleşmesinin 1 yıl daha uzatılmasını talep etti.

Geçen sezon hayal kırıklığı yaşatan performansı ve yüksek maaşı nedeniyle Beşiktaş'ta gönderilecekler listesinde yer alan Alvaro Negredo'dan sürpriz bir hamle geldi.

1 YIL DAHA KONTRAT İSTEDİ

Başkan Fikret Orman'ın hakkında, "Hayatın gerçekleri var. Negredo bizim ve taraftarların beklentilerini karşılamadı" yorumunu yaptığı İspanyol golcü, yönetime ilginç bir teklif sundu. İstanbul'da yaşamaktan ve Beşiktaş'ta forma giymekten çok mutlu olduğunu söyleyen Negredo, "Ben bu formayı uzun yıllar giymek istiyorum. Maaşımda indirime gideyim, sözleşmemi bir yıl daha uzatalım" mesajı gönderdi.

YÜZDE 50 BİLE KURTARMIYOR

Teknik direktör Şenol Güneş'in de gönderilmesinden yana tavır koyduğu 32 yaşındaki futbolcunun 'feda' çıkışı siyah-beyazlıları şaşırttı. Ancak Beşiktaş'ta yıllık 4 milyon 350 bin euro kazanan Negredo, maaşını yarı yarıya bile indirse 2 milyon 175 bin euro alacak. Bu durumda bile Negredo, takımda Babel, Oğuzhan ve Tolgay gibi isimlerden daha çok kazanmış olacak. İyi bir teklif gelmesi halinde Negredo'yu satmak isteyen yönetimin, bu teklife mesafeli olduğu kaydedildi.

İŞTE SÖZLEŞMESİ

Geçen yıl 2.5 milyon euroya Valencia'dan alınan Negredo, 2+1 yıllık sözleşme imzalamıştı. İlk senesinde 4 milyon 350 bin euro kazanan İspanyol golcü, bu sene de aynı rakamı alacak. Negredo bu sezon 25 ve üzeri resmi maça çıkarsa (Türkiye Kupası hariç) sözleşmesi otomatik uzayacak ve son yılında 4 milyon Euro kazanacak.

HEDEFİ 35'Tİ AMA 7 GOLDE KALDI GOLDE KALDI

Süper Lig'de çıktığı 31 maçta rakip kalelere 43 şut atmasına rağmen 7 gol bulan Negredo, 35 gol hedefiyle girdiği sezonda hayal kırıklığı yaşattı. İspanyol golcü ligde 6 asist yaparken, 43 resmi maçta ise 15 gol atıp, 9 asistle oynadı.

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