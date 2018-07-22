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Negredo'dan hamle! Golcü oyuncu reddetti

Negredo'dan hamle! Golcü oyuncu reddetti.15890
  • Giriş : 22.07.2018 / 11:17:00

Alvaro Negredo, Suudi Arabistan'dan gelen teklifi reddetti.

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Beşik Modelleri

Beşiktaş'ta işler karıştı. Yönetimin anlaşmaya vardığı Suudi Arabistan ekibini deneyimli oyuncu Avraro Negredo reddetti.

Beşiktaş'ta geçen sezon ortaya koyduğu etkisiz performansla hayal kırıklığı yaratan Alvaro Negredo’ya, Suudi Arabistan temsilcisi Al-Hilal talip olmuştu.

İspanyol golcü için Arabistan temsilcisiyle 8 milyon Euro’ya el sıkışan Beşiktaş Yönetimi, oyuncunun bu transfere olumsuz bakması sonrasında büyük hayal kırıklığı yaşadı.

Deneyimli ismin menacerinin İspanya La Liga’dan birkaç kulüple transfer görüşmesinde bulunduğu kaydedildi.

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