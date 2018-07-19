Nejat İşler'e saldırı! Ünlü oyuncunun dişi kırıldı
Hayatını gözlerden uzak Bodrum'da devam ettiren ünlü oyuncu Nejat İşler'in hayranının fotoğraf çektirme isteğini geri çevirince hayranının kocası tarafından darp edildiği öğrenildi.
Ünlü oyuncunun kavga sırasında dişinin kırıldığı ve bayıldığı öğrenildi.
Bodrum’un Gümüşlük mahallesinde bulunan bir mekanda arkadaşlarıyla birlikte eğlenen Nejat İşler’in kadın bir hayranının eşi tarafından darp edildiği iddia edildi. İşler’in yanına gelen bayan bir hayranının fotoğraf çektirmek isteğini geri çevirdiği ve hayranının kocası tarafından saldırıya uğradığı öğrenildi.
Saldırı sonrası dişi kırılan ve bayılan ünlü oyuncu arkadaşları tarafından Bodrum’da bulunan özel bir hastaneye götürüldü. Ayakta tedavi edilen İşler’in durumunun iyi olduğu öğrenildi.
TRT
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