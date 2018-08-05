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Nereden geldiğini anlamadı!

Nereden geldiğini anlamadı!.15246
  • Giriş : 05.08.2018 / 08:18:00
  • Güncelleme : 05.08.2018 / 08:21:23

Nereden geldiği belli olmayan maganda kurşunu ile yaralanan kadın, hemen hastaneye götürüldü.

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Maganda kurşunu işaret parmağına işaret eden Ayşegül Kesimal adındaki 41 yaşındaki kadın, şans eseri hayatta kaldı.

Ardeşen ilçesinde, evinin balkonunda oturduğu sırada nereden geldiği belirlenemeyen maganda kurşunu sağ el işaret parmağına isabet eden Ayşegül Kesimal (41), yaralandı.

Olay, öğle saatlerinde Ardeşen ilçesi Şenyamaç köyünde meydana geldi. Evinin balkonunda oturan Ayşegül Kesimal'in sağ el işaret parmağına nereden geldiği belirlenemeyen mermi çekirdeği isabet etti.

Saplanan mermi çekirdeği ile parmağı kanlar içerisinde kalan kadın, yakınları tarafından Kaçkar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulansla Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen Kesimal, ameliyata alındı. Parmağındaki mermi çekirdeği çıkarılan kadın bir süre kaldığı hastaneden taburcu edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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