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Neşe Karaböcek: Gülden'i affedemiyorum

Neşe Karaböcek: Gülden'i affedemiyorum.22518
  • Giriş : 16.09.2017 / 13:48:00

Neşe Karaböcek, kardeşi Gülden Karaböcek ile ilgili önemli bir itirafta bulundu.

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1964 yılında plakçı Atilla Alpsakarya ile evlenen ve bir oğlu dünyaya gelen Neşe Karaböcek, boşandıkları yıl eski eşinin kardeşi Gülden Karaböcek ile evlenmesi ile ilgili 40 yıl sonra bir itirafta bulundu.

Neşe Karaböcek eski eşiyle evlenen kız kardeşini affetmedi. Ünlü sanatçı duygularını Posta gazetesine verdiği röportajda anlattı:

"Kendi yaptığım bir şeyden dolayı pişmanlığım yok ama bana yaşatılanlar var. O tatsız yaşanmışlığı herkes biliyor. Gülden ile 44 yıldır konuşmuyoruz. Banden hiç af dilemedi. Bana pğişmanlıktan bahseden de maalesef olmadı. Annemin cenazesinde karşılaştık. Hiçbir şey olmamış gibi bir iki şey konuştuk. Sonra ayrıldık. Zaten cenazede ne konuşulur ki? Affetmek Allah'a mahsus ama benim içim kaldırmıyor. Yüzüne bile bakamıyorum, bakmam."

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