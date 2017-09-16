Neşe Karaböcek: Gülden'i affedemiyorum
1964 yılında plakçı Atilla Alpsakarya ile evlenen ve bir oğlu dünyaya gelen Neşe Karaböcek, boşandıkları yıl eski eşinin kardeşi Gülden Karaböcek ile evlenmesi ile ilgili 40 yıl sonra bir itirafta bulundu.
Neşe Karaböcek eski eşiyle evlenen kız kardeşini affetmedi. Ünlü sanatçı duygularını Posta gazetesine verdiği röportajda anlattı:
"Kendi yaptığım bir şeyden dolayı pişmanlığım yok ama bana yaşatılanlar var. O tatsız yaşanmışlığı herkes biliyor. Gülden ile 44 yıldır konuşmuyoruz. Banden hiç af dilemedi. Bana pğişmanlıktan bahseden de maalesef olmadı. Annemin cenazesinde karşılaştık. Hiçbir şey olmamış gibi bir iki şey konuştuk. Sonra ayrıldık. Zaten cenazede ne konuşulur ki? Affetmek Allah'a mahsus ama benim içim kaldırmıyor. Yüzüne bile bakamıyorum, bakmam."
DİĞER HABERLER
Şarkıcı Murat Boz'dan evlilik açıklaması!
Ünlü şarkıcı Murat Boz, basında çıkan evlilik iddialarına yanıt geldi.
Berke'den Caner Toygar'a şok suçlamalar!
Evlilik programında hayatını birleştiren Caner ve Berke ayrılıyor.
Ünlü oyuncu, kumarda 100 bin dolar kaybetti
Nihat Doğan'dan Seda Sayan ile ilgili itiraf
Nihat Doğan, eski sevgilisi Seda Sayan ile ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu.
Solmaz Çiros'un dizisi yayından kaldırıldı
Evlilik programları ile ünlenen adayların oynadığı dizi yayından kaldırıldı.
İbrahim Tatlıses özür diledi: Belki evlenmiştir
Ünlü türkücü İbrahim Tatlıses, ilginç bir paylaşımda bulundu.