Neslihan Atagül ile Kadir Doğulu boşanıyor

Ünlü çiftten kötü haber geldi. Büyük bir aşkla evlenen ve sosyal medyada her fırsatta sevgilerini dile getiren güzel oyuncu Neslihan Atagül ile Kadir Doğulu'nun boşanacağı iddia edildi.4 yıllık flörtün ardından Temmuz 2016'da nikah masasına oturan Neslihan Atagül ile Kadir Doğulu'nun arasının bozulduğu iddia ediliyor.Geçen günlerde Kadir Doğulu'nun eve geç geldiği bu sebeple de eşi Neslihan Atagül ile şiddetli bir tartışma yaşadığı haberleri gündeme gelmişti. AVM çıkışında görüntülenen Neslihan Atagül ise konuyla ilgili olarak "Tartışma yaşadığımız doğru ancak biraz abartılmış. İlişkimiz şuanda her zaman olduğu gibi yine çok iyi" demişti.Buzları eritemeyen çiftin evlilikleri üzerinde kara bulutlar dolaştığı iddia edildi. Her fırsatta sosyal medya üzerinden birbirlerine olan aşklarını dile getiren ve özel günleri unutmayan iki ünlü ismin 14 Şubat'ta da paylaşım yapmaması iddiaları güçlendirdi. Bazı sosyal medya kullanıcıları "Yoksa ayrılıyor musunuz?" yorumunu yaptı.TÜRKİYE