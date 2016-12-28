Neslihan Atagül'ün bu pozu olay yarattı
Geçtiğimiz yıl oyuncu Kadir Doğulu ile evlenen Neslihan Atagül'ün oturduğu apartmanın trabzanındaa verdiği poz sosyal medyayı salladı.
Güzel oyuncu Neslihan Atagül'ün takipçileri fotoğrafa yorum yağdırırken 'O nasıl poz, aman düşme' diye uyaranlar da oldu.
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