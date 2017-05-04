Neslihan'dan dudak dövmesi açıklaması
Reyting rekorları kıran 'Kara Sevda' dizisinin başrol oyuncusu Neslihan Atagül'ün eşinin adını dudağına kazıtması magazin gündemine bomba gibi düştü. Atagül, yaptırdığı anlamlı dövme ile ilgili açıklama yaptı.
Dövmesiyle ilgili olarak açıklama yapan Atagül, "Yaparken zorlanmadım, acımadı. Kadir'in aynısını yapmasını beklemiyorum." dedi.
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