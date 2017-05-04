Facebook Twitter Rss

Neslihan'dan dudak dövmesi açıklaması

Neslihan'dan dudak dövmesi açıklaması.22016
  • Giriş : 04.05.2017 / 13:26:00

Ünlü oyuncu Neslihan Atagül, yaptırdığı dövme ile ilgili açıklama yaptı.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:


Reyting rekorları kıran 'Kara Sevda' dizisinin başrol oyuncusu Neslihan Atagül'ün eşinin adını dudağına kazıtması magazin gündemine bomba gibi düştü. Atagül, yaptırdığı anlamlı dövme ile ilgili açıklama yaptı.

Dövmesiyle ilgili olarak açıklama yapan Atagül, "Yaparken zorlanmadım, acımadı. Kadir'in aynısını yapmasını beklemiyorum." dedi.

TÜRKİYE

Beşiktaş-Fener derbisinin hakemi belli oldu

Ünlü aktör Brad Pitt: Kendimi içkiye verdim

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious

 DİĞER HABERLER

Ünlü aktör Brad Pitt: Kendimi içkiye verdim

Ünlü aktör Brad Pitt: Kendimi içkiye verdim

Ünlü aktör Brad Pitt, Angelina Jolie ile ayrılığı hakkında ilk kez konuştu.

Arda Turan ile Aslıhan Doğan yine ayrıldı!

Arda Turan ile Aslıhan Doğan yine ayrıldı!

Ünlü futbolcu Arda Turan ile sosyetik güzel Aslıhan Doğan yine ayrıldı.

 

Tatlıses'ten fotoğraflı 1 Mayıs kutlaması

Tatlıses'ten fotoğraflı 1 Mayıs kutlaması

İbrahim Tatlıses, 1 Mayıs İşçi Bayramı için bir mesaj paylaştı.

Mahsun Kırmızıgül bölüm başı 200 bin istedi

Mahsun Kırmızıgül bölüm başı 200 bin istedi

Mahsun Kırmızıgül, Kadir İnanır'la başrolü paylaşacağı dizi için bölüm başı 200 bin TL istedi.

 

Ünlü oyuncu Tolga Karel gözaltına alındı

Ünlü oyuncu Tolga Karel gözaltına alındı

Ünlü oyuncu Tolga Karel, Amerika dönüşü gözaltına alındı.

Ünlü oyuncu Tolga Karel'e ABD dönüşü gözaltı

Ünlü oyuncu Tolga Karel'e ABD dönüşü gözaltı

Ünlü oyuncu Tolga Karel, ABD'den yurda dönüşünde gözaltına alındı.


*

*


*
YAZARLAR
RÖPORTAJ

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Yeşilçam'ın yıldız ismi Ediz Hun, senelerce süren sanat yaşamını haberaktuel.com'a anlattı.

VİDEOLAR
Astropay Al Paykasa
SON DAKİKA HABERLER
GÜNDEM
SİYASET
SPOR
EĞİTİM
MAGAZİN
Facebook Twitter Rss

Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz kullanılamaz.
Görsel Tasarım: Capitol Medya