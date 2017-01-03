İsrail Başbakanı Netanyahu 3 saat ifade etti
Lahav 433 biriminden sorgu hakimleri, İsrail Devlet Başkanı Binyamin Netanyahu'nun konutuna gelerek soruşturmaya başladı.
Binyamin Netanyahu, yüz binlerce dolar hediye ve rüşvet aldığı iddiası ile polise 3 saatlik ifade verdi.
Haaretz gazetesi ise Netanyahu aleyhinde yüz binlerce dolarlık hediye ve rüşvet aldığı yönünde yeterli bilgi toplandığını, polisin soruşturmayı Amerikalı iş adamı Ronald Lauder'ın ifadelerine dayandırdığını ifade etti.
Gazetede, Lauder'in, Netanyahu'ya lüks bir takım elbise hediye ettiğini ve oğlu Yair'in yurt dışı gezisini finanse ettiğini itiraf ettiği ancak polisin Lauder'in, Netanyahu'ya söylediğinden daha yüklü miktarda hediyeler verdiğini düşündüğü aktarıldı.
Haberde, Netanyahu'nun ailesine de başka bir dava kapsamında soruşturma açılacağı iddia edildi ancak davanın içeriğiyle ilgili bilgi verilmedi.
Öte yandan Netanyahu, İsrail basınında yer alan haberlere göre, soruşturma başlamadan önce yaptığı açıklamada,
"Basında televizyon kanallarında ve muhalefet kanadında kutlama haberleri yapıldığını duyuyoruz. Kutlama yapmadan önce bekleyin. Polis soruşturmadan hiçbir sonuç elde edemeyecek" dedi.
İsrail'in Kanal 2 televizyonu cuma günü, soruşturma nedeninin Netanyahu'nun biri İsrailli diğeri yabancı iki iş adamından yüksek miktarda rüşvet aldığı yönündeki iddialar olduğunu öne sürmüştü.
Netanyahu'nun yolsuzluk yaptığının kesinleşmesi durumunda görevinden istifa etmesi gerekiyor.
İsrail'de başsavcılık geçen ay içerisinde de, kamuoyunda "denizaltı skandalı" olarak bilinen ve Netanyahu'nun da adının karıştığı yolsuzluk iddialarıyla ilgili soruşturma açılmasına karar vermişti.
İsrail'e denizaltı satan Alman şirketi ile Netanyahu'nun bağlantıları olduğu öne sürmüştü.
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