Netanyahu'dan Barzani'ye destek geldi!
İsrail'den şok açıklama. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İsrail'in Kürt halkının kendilerine ait bir devlet elde etme yönündeki meşru çabalarını desteklediğini belirtti.
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) 25 Eylül'de yapmayı planladığı "bağımsızlık referandumundan" önce Kürt halkının kendilerine ait bir devlet elde etme yönündeki meşru çabalarını desteklediklerini belirtti.Netanyahu'nun bürosundan yapılan açıklamada, "Terörizmin her türlüsünü reddeden İsrail, Kürt halkının kendilerine ait bir devlet elde etme yönündeki meşru çabalarını destekliyor." değerlendirmesinde bulunuldu.
Açıklamada tepki çekmemek için PKK'yı kurulacak Kürt devletinden ayrı tutan İsrail, "PKK'yı reddediyor ve terörist bir örgüt olarak görüyoruz." ifadesi de kullanıldı.İsrail eski Genelkurmay Başkanı Yair Golan, geçen hafta Washington Yakın Doğu Politika Enstitüsünde yaptığı konuşmanın soru-cevap bölümünde, şahsi görüşünün "PKK'nın terörist bir örgüt olmadığı" yönünde olduğunu söylemişti.İsrail'in 1960'ların başından bu yana Kürt halkıyla iyi iş birliği yaptığını ifade eden Golan, "Ortadoğu'nun kaderiyle ilgili en olumlu gelişmenin, bir tür Kürt oluşumunun - bağımsız bir oluşumun- ortaya çıkması olacaktır." açıklamasını yapmıştı.
TRT
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