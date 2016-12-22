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Netanyahu'dan Obama'ya veto çağrısı

Netanyahu'dan Obama'ya veto çağrısı.15569
  • Giriş : 22.12.2016 / 13:55:00

İsrail Başbakanı Netantahu, ABD Başkanı Obama'ya çağrıda bulundu.

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İsrail Başkanı Netanyahu, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Barack Obama'ya Yahudi yerleşim birimlerini illegal sayan tasarı hakkında çAğrı yaptı.

İsrail Başbakanı Netanyahu, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde oylamaya sunulacak olan tasarının veto edilmesini istedi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD Başkanı Barack Obama’ya Birleşmiş Milletler Güvenlik Kurulu’nda (BMGK) oylanacak Yahudi yerleşim birimleri faaliyetlerinin durdurulması karar tasarısını veto etme çağrısında bulundu.

Netanyahu’nun yaptığı yazılı açıklamada, "ABD, BMGK’da İsrail aleyhine oylamaya sunulacak olan karar tasarısını veto etmelidir." ifadelerine yer verildi.

İspanya’nın dönem başkanlığını yürüttüğü BMGK'da bugün, İsrail’in başta işgal altındaki Doğu Kudüs’te olmak üzere Filistin topraklarında Yahudi yerleşim birimi inşa etme faaliyetlerinin durdurulmasını öngören karar tasarısı oylanacak.

Karar tasarısına göre ayrıca, İsrail’in 1967 sınırları üzerinde inşa ettiği Yahudi yerleşim birimleri illegal sayılacak.

Karar tasarısının onaylanması durumunda İsrail’den başta Doğu Kudüs’te olmak üzere Filistin topraklarında Yahudi yerleşim birimlerini “hemen” durdurması ve hukuki yükümlülüklerine bağlı kalması talep edilecek.

Karar tasarısının onaylanması için BMGK’nın daimi üyeleri ABD, Rusya, İngiltere, Fransa ve Çin tarafından veto edilmemesi ve geçici en az 9 üyenin onayını alması gerekiyor.

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