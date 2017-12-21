Netanyahu: Kararı reddediyoruz!
Netanyahu tarafından yapılan açıklamada kararın reddedildiği belirtildi.
Netanyahu'dan Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda ABD'nin Kudüs kararını geri almasını öngören bir tasarıyı onaylamasının ardından ilk açıklama geldi. Netanyahu kararı red ediyoruz ifadelerini kullanırken Trump'a da teşekkür etti.
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