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Netanyahu'ya büyük şok! İstifaya çağırdılar

Netanyahu'ya büyük şok! İstifaya çağırdılar.15569
  • Giriş : 03.02.2017 / 11:21:00

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ülkesinde protesto edildi.

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Yolsuzlukla suçlanan ve bu kapsamda açılan davada 2 kez polise ifade veren İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu için Tel Aviv Rabin meydanında toplanan göstericiler Netanyahu'yu istifaya çağırdı. İsrail Başbakanı ise konuya ilişkin açıklama yaparak medyayı suçladı.

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