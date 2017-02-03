Netanyahu'ya büyük şok! İstifaya çağırdılar
Yolsuzlukla suçlanan ve bu kapsamda açılan davada 2 kez polise ifade veren İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu için Tel Aviv Rabin meydanında toplanan göstericiler Netanyahu'yu istifaya çağırdı. İsrail Başbakanı ise konuya ilişkin açıklama yaparak medyayı suçladı.
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