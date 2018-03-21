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Nevruz kutlamalarında patlama: 26 ölü

Nevruz kutlamalarında patlama: 26 ölü.17070
  • Giriş : 21.03.2018 / 11:44:00

Afganistan'da Nevruz kutlamalarında çok sayıda kişi hayatını kaybetti.

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Afganistan'da Nevruz kutlamalarında büyük bir patlama meydana geldi. Afganistan İçişleri Bakanlığı'ndan gelen açıklama ile Kabil'de meydana gelen patlamada 26 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı.

TRT

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