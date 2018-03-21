Nevruz kutlamalarında patlama: 26 ölü
Afganistan'da Nevruz kutlamalarında büyük bir patlama meydana geldi. Afganistan İçişleri Bakanlığı'ndan gelen açıklama ile Kabil'de meydana gelen patlamada 26 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı.
TRT
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