Nevşehir'de 1 akademisyen daha tutuklandı!
15 Temmuz başarısız darbe girişimi sonrası başlatılan soruşturma kapsamında Nevşehir'de düzenlenen operasyonlarda Fethullahçı Terör Örgütü ile bağlantılı olduğu iddia edilen 1 akademisyenin yakalandığı öğrenildi.
Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamaya göre, FETÖ/PDY soruşturması çerçevesinde araştırma görevlisi Funda İ. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, Nevşehir Sulh Ceza Mahkemesince tutuklandı.
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