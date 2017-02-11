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Nevşehir'de 1 akademisyen daha tutuklandı!

Nevşehir'de 1 akademisyen daha tutuklandı!.18868
  • Giriş : 11.02.2017 / 16:04:00

FETÖ soruşturması kapsamında Nevşehir'de 1 akademisyen tutuklandı.

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15 Temmuz başarısız darbe girişimi sonrası başlatılan soruşturma kapsamında Nevşehir'de düzenlenen operasyonlarda Fethullahçı Terör Örgütü ile bağlantılı olduğu iddia edilen 1 akademisyenin yakalandığı öğrenildi.

Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamaya göre, FETÖ/PDY soruşturması çerçevesinde araştırma görevlisi Funda İ. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, Nevşehir Sulh Ceza Mahkemesince tutuklandı.

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