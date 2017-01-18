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Nevşehir'de 20 polise FETÖ tutuklaması

Nevşehir'de 20 polise FETÖ tutuklaması.16125
  • Giriş : 18.01.2017 / 17:55:00

FETÖ soruşturması kapsamında Nevşehir'de 20 polisin tutuklandığı öğrenildi.

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Devletin her kademesine sızan Fethullahçı Terör Örgütü üyelerine yönelik polisin başarılı operasyonları devam ediyor.

Nevşehir'de yapılan operasyonda daha önce görevlerinden ihraç edilen ve örgüt ile ilgisi tespit edilen 20 polisin tutuklandığı ortaya çıktı.

Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma çerçevesinde gözaltına alınan, Nevşehir Emniyet Müdürlüğünde görevliyken meslekten ihraç edilen 4. Sınıf emniyet müdürleri Ünfan K, Muhammet Mustafa A, Yakup K, Fatih K, Şerafettin A, Emniyet Amiri Yusuf H, komiserler Murat G, İbrahim S, Saffet K, Mehmet O, Yılmaz D, Mehmet A, Sefa Ö. ile polis memurları Mustafa B, Yaşar Ç, Mustafa Ş, Bayram Y, Mehmet K, Tekin G. ve emekli polis memuru Mustafa K. emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

Nevşehir Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı doğrultusunda, 12 Ocak'ta, Nevşehir, Ankara, Kayseri, Sivas, Yalova, Kahramanmaraş, Kırşehir ve Bursa'da çeşitli adreslere eş zamanlı operasyon düzenlemiş, 29 polis gözaltına alınmıştı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 polis de daha önce mahkemece tutuklanmıştı. Operasyon kapsamında gözaltına alınan 5 şüphelinin ise emniyetteki işlemleri devam ediyor. 

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