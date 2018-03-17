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Nevşin Mengü'nün kardeşi: Tartaklandım

Nevşin Mengü'nün kardeşi: Tartaklandım.17798
  • Giriş : 17.03.2018 / 17:33:00

Ünlü sunucu Nevşin Mengü'nün avukat kardeşinden açıklama geldi.

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Büyüyen Beşik

Ünlü gazeteci ve sunucu Nevşin Mengü'nün kardeşinin gözaltına alındığı iddia edilmişti. Avukatlık yapan Burak Mengü ise sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamasında kendisini polis olarak tanıtan kişilerce tartaklanıp yol ortasına atıldığını söyledi.

Avukat Burak Mengü Twitter'dan yaptığı açıklamada “Polis kimliği gösterilmeden gözaltı kararı gösterilmeden sivil ekiplerce gözaltına alındım. Nereye diyorum kimse söylemiyor. Kim aldı bilmiyorum, neden aldı onu da bilmiyorum” dedi.

Bu açıklamanın ardından Burak Mengü'nün kardeşi Nevşen Mengü Twitter'dan bir açıklama yaptı.  Mengü, "Bir grup polis olduğunu söyleyen kişi, gün ortasında bir avukatı alıp götürüyor. Tepki gelince tartaklayıp yol ortasında bırakıyor. Emniyetin içerisinde kanun tanımaz bir grup, bir yapı mı var?" dedi.

Burak Mengü, Hürriyet'e yaptığı açıklamada Cihangir'deki evinden alındığını, tartaklandığını ve daha sonra Dudullu'ya bırakıldığını söyledi. Mengü pazartesi günü suç duyurusunda bulunacağını açıkladı.

Emniyet kaynakları gözaltı iddiasını doğrulamadı.

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