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Neymar rekorla geldiği PSG'den rekorla gidiyor!

Neymar rekorla geldiği PSG'den rekorla gidiyor!.17048
  • Giriş : 17.12.2017 / 14:54:00

Paris Saint Germain'de Cavani ile yaşadığı gerginlikle de gündeme gelen ve mutlu olmayan Neymar, Real Madrid'e gitmeye hazırlanıyor.

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Paris Saint Germain'in geçtiğimiz yaz Barcelona'dan 222 milyon euro karşılığında kadrosuna katarak transfer rekoru kırdığı Neymar'la ilgili Real Madrid iddiaları günden güne artıyor.

İspanya'da yayım yapan Diario Gol isimli internet sitesi, Brezilyalı süperstarı kadrosunda görmeyi çok isteyen başkan Florentino Perez'in Neymar'ın babasıyla buluştuğunu iddia etti.

Perez'in yıldız futbolcunun babasıyla yediği akşam yemeğinde ana konunun Neymar'ın Real'e transferi olduğu belirtilirken görüşmede telaffuz edilen meblağ ise dudak uçuklattı.

Buna göre Madrid ekibi, Neymar'ı kadrosuna katmak için Paris kulübüne 250 milyon euroluk rekor bir bonservis bedeli ödemeye hazır.

Haberde ayrıca Neymar'ın Perez'e Real'e gidebilmek için PSG başkanı Nasser Al- Khelaifi'ye her türlü baskıyı yapma sözü verdiği de yazıldı.

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