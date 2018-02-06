Facebook Twitter Rss

Nez boşanma haberini sosyal medyadan verdi

Nez boşanma haberini sosyal medyadan verdi.14365
  • Giriş : 06.02.2018 / 17:08:00

Sevilen şarkıcı Nez, boşanma haberini sosyal medyadan verdi.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:

Büyüyen Beşik

'Sakın Ha' şarkısıyla hayatımıza giren ve sevilen şarkıcı Nez geçtiğimiz yıl Eylem Server Ünüvar ile evlenmişti. Nez, 3. eşi olan Ünüvar ile boşanmalarının haberini ise sosyal medyadan verdi.

 

Nez haberi sosyal medya hesabından, ''Herkes için güzel başlangıçlar olsun'' notuyla duyurdu. Nez, ''Evet bugün boşandım. Evlilik kurumu saygı duyulması gerekir. Bu boşanmanın altında gerçekten bir şey yok. Evlendikten sonra Londra'ya taşınmıştım. Ama ben 10 ay önce geri döndüm ve boşanma süreci bu sürede başlamıştı. 10 aydır ayrıyız o Londra'daydı. Anlaşamayınca davayı açtım ve böyle öncesinde arkadaş olup boşanma olunca iki medeni insan gibi anlaşıyorsunuz. Görüyoruz neler oluyor ülkede. Biz karşılıklı olarak anlaştık ve dost kaldık.'' dedi.

YENİDEN EVLİLİK İÇİN "ÇOK ERKEN" DEDİ

Nez, ''Yeniden evlilik düşünür müsünüz?'' sorusuna ise, ''Bunları konuşmak için çok erken.'' yanıtını verdi.

HÜRRİYET

Nusret'ten pahalılık eleştirilerine cevap!

Disiplin Kurulu'ndan Galatasaray'a ceza!

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious

 DİĞER HABERLER

Gökçe Bahadır'ın makyajsız hali şaşırttı

Gökçe Bahadır'ın makyajsız hali şaşırttı

Güzel dizi oyuncusu Gökçe Bahadır'ın makyajsız hali şaşırttı.

Ünlü isim Seren Serengil adliyeye geldi

Ünlü isim Seren Serengil adliyeye geldi

Ünlü sunucu ve oyuncu Seren Serengil'in adliyeye geldiği öğrenildi.

 

Ahmet Kural, Sıla'ya şiddet mi uyguladı?

Ahmet Kural, Sıla'ya şiddet mi uyguladı?

Ünlü oyuncu Ahmet Kural ile Sıla ayrılığının perde arkası ortaya çıktı.

Acun Ilıcalı, 2018 Survivor kadrosunu açıkladı

Acun Ilıcalı, 2018 Survivor kadrosunu açıkladı

Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı, 2018 Survivor kadrosunu açıkladı.

 

Şok iddia! Aysun Kayacı'nın babası çadırda öldü!

Şok iddia! Aysun Kayacı'nın babası çadırda öldü!

Ünlü model Aysun Kayacı'nın babası olduğu iddia edilen Selahattin Altınöz çadırda öldü.

Nagihan Survivor öncesi sevgilisinden ayrıldı!

Nagihan Survivor öncesi sevgilisinden ayrıldı!

Ünlü atlet Nagihan Karadere, Survivor öncesi sevgilisinden ayrıldı.


*

*


*
YAZARLAR
RÖPORTAJ

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Yeşilçam'ın yıldız ismi Ediz Hun, senelerce süren sanat yaşamını haberaktuel.com'a anlattı.

VİDEOLAR
Paykasa
SON DAKİKA HABERLER
GÜNDEM
SİYASET
SPOR
EĞİTİM
MAGAZİN
Facebook Twitter Rss

Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz kullanılamaz.
Görsel Tasarım: Capitol Medya