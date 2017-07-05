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Niğde'de feci trafik kazası: 4 kişi vefat etti!

Niğde'de feci trafik kazası: 4 kişi vefat etti!.10394
  • Giriş : 05.07.2017 / 23:33:00

Niğde'de meydana geldiği öğrenilen korkun kazada 4 kişi feci şekilde hayatını kaybetti.

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Niğde'de korkunç bir Trafik Kazası meydana geldi. Kafa kafaya çarpışan iki araçtaki 4 kişi hayatını kaybetti. Yaralılar en yakın hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Niğde-Adana karayolu Kaynarca köyü yakınlarında meydana geldi. Niğde istikametine seyir halinde olan ve içerisinde çoğu çocuk 11 kişinin içerisinde olduğu 81 BL 813 plakalı otomobil ile Ulukışla istikametine seyir halinde olan 51 DN 156 plakalı hafif ticari araç kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmada otomobil içerisinde bulunan 11 kişiden 3’ü çocuk olmak üzere 4 kişi hayatını kaybetti. Ölenlerden birinin 8 aylık bebek olduğu bildirildi.

VALİ BİLGİ ALDI

Kazada yaralanan Hatice Karaduman, Nurettin Karaduman, Enes Karaduman, Ramazan Karaduman, Muhammed Karaduman, Buse Tunçer, Oğuz Tunçer ile adı öğrenilemeyen bir kişi olay yerine gelen ambulanslarla Niğde Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil servisine kaldırıldı.

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