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Niğde'de FETÖ operasyonu: 14 kişi gözaltında

Niğde'de FETÖ operasyonu: 14 kişi gözaltında.14171
  • Giriş : 28.03.2018 / 12:41:00

FETÖ soruşturması kapsamında Niğde'de operasyonlar düzenlendi.

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15 Temmuz'da darbeye kalkışan Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması soruşturması kapsamında Niğde'de düzenlenen operasyonlarda 1 muvazzaf askerin 14 askerin gözaltına alındığı öğrenildi.

Niğde Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, şunlara yer verildi:

"Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından yürütülen soruşturma kapsamında; FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütünün askeri yapılanması ve mahrem imamlarının deşifresine yönelik yapılan çalışmaların ikinci aşamasında, mevcut delil durumu dikkate alınarak 14 şüphelinin tespit edildiği, alınan hakim kararı uyarınca 27.03.2018 günü eş zamanlı olarak yapılan operasyon kapsamında, TSKda görevli 1 muvazzaf askeri personel, KHK uyarınca askeri okuldan ilişiği kesilen 7 şüpheli, 2 öğretmen ve 4 sivil şahıs olmak üzere toplam 14 şüphelinin gözaltına alınmasına karar  verilmiştir. Yetkili hakim kararı uyarınca yapılan arama ve el koyma işlemleri tamamlanmıştır. Soruşturma işlemleri geniş kapsamlı ve titiz bir şekilde yürütülmektedir."

TRT

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