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Niğde'de helikopter kazası!

Niğde'de helikopter kazası!.21814
  • Giriş : 20.09.2017 / 16:31:00
  • Güncelleme : 20.09.2017 / 16:31:46

Niğde'de görev yapan polis memuru helikopterin pervanesine çarptı.

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Niğde Polis Meslek Eğitim Merkez Müdürlüğü'nde görev yapan polis memuru helikopterin pervanesine çarptı. Meydana gelen feci olarda 1 polis memuru şehit olurken bir polis yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Olay, saat 14.00 sıralarında Polis Meslek Eğitim Merkez Müdürlüğü'nde meydana geldi. Eğitim sahasındaki helikopterin pervanesinin çarptığı 2 polis ağır yaralandı. Okulda eğitmen olarak bulunan özel hareket polisi olay yerinde şehit olurken, diğer polis ise götürüldüğü Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yoğun bakıma alındı.

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