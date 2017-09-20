Niğde'de helikopter kazası!
Niğde Polis Meslek Eğitim Merkez Müdürlüğü'nde görev yapan polis memuru helikopterin pervanesine çarptı. Meydana gelen feci olarda 1 polis memuru şehit olurken bir polis yaralanarak hastaneye kaldırıldı.
Olay, saat 14.00 sıralarında Polis Meslek Eğitim Merkez Müdürlüğü'nde meydana geldi. Eğitim sahasındaki helikopterin pervanesinin çarptığı 2 polis ağır yaralandı. Okulda eğitmen olarak bulunan özel hareket polisi olay yerinde şehit olurken, diğer polis ise götürüldüğü Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yoğun bakıma alındı.
HÜRRİYET
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