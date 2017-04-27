Niğde de karantinaya alındı
Niğde'nin Sazlıca beldesinde görülen tavuk ölümlei üzerine tüm tavuklar kuş giribi şüphesiyle toplatıldı. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ekipleri beldeye giriş çıkış yapan araçları dezenfekte ediyor.
Dün Tokat’ın Reşadiye ilçesine bağlı Doğantepe köyünde kuş gribi virüsünün tespit edilmesinin ardından 90 tavuk itlaf edilmişti.
Beldede bir vatandaş, 100’e yakın tavuğunun ölümü üzerine durumu Niğde İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü'ne telefonla bildirdi. İhbar üzerine ekipler telef olan tavuklardan numune aldı.
Tedbir amacıyla da kuş gribi şüphesine karşı telef olan tavuklarla temas eden aileye ve kasabada bulanan vatandaşlara ilaç verildi. Niğde İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü, Jandarma, Sağlık ekipleri ve Sazlıca Belediyesi ekipleri tarafından kuş gribi şüphesi ile kasabada bulunan bütün tavuklar ilaçlanarak toplandı.
REŞADİYE'DE KUŞ GRİBİ RASTLANAN KÖYDE TAVUKLAR İTLAF EDİLDİ
TOKAT'ın Reşadiye İlçesi’ne bağlı Doğantepe Köyü’nde kuş gribi virüsü nedeniyle 90 tavuk itlaf edildi.
Reşadiye İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ekipleri, ilçeye bağlı Doğantepe Köyü’nde bir tavuğun telef olduğu bilgisini aldı. Bunun üzerine telef olan tavuk, ölüm nedeninin belirlenmesi için Samsun Hayvan Araştırma Hastanesi’ne gönderildi. Yapılan incelemede tavukta kuş gribi virüsüne rastlandı. Bunun üzerine İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ekipleri,ÿköyü karantinaya alarak toplam 90 tavuğu itlaf etti.
MİLLİYET
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