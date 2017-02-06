Facebook Twitter Rss

Niğdeli gençlere asker eğlencesi

Niğdeli gençlere asker eğlencesi.21886
  • Giriş : 06.02.2017 / 11:32:00

Niğdeli 13 genç için düzenlenen asker eğlencesinde gurur ve hüzün bir aradaydı.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:


Kınalı kuzularını askere yollayan aileler ile vatansever gençlerin heyecanını Esenler Belediye Başkanı M. Tevfik Göksu da paylaştı.

Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, Niğde Bağlamalılar Sosyal Yardımlaşma Dayanışma ve Kültür Derneği'nin düzenlediği 2'nci Birlik Beraberlik ve Asker Kınası programına katıldı. Göksu, vatani görevini yapmak üzere yola çıkacak gençler için düzenlenen programda askerler ve aileleriyle bir araya geldi.

BU TOPRAĞIN KAHRAMANI; ÖMER HALİSDEMİR

Türkiye'nin her yerinden olduğu gibi Niğde'den de çok sayıda vatan aşığı kahraman çıktığını belirten Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, "Bu toprakların mayasında, bu toprakların özünde kardeşlik, birlik, beraberlik var. Bu vatanı, bu toprakları teröre ve hainlere yedirmedik, yedirmeyeceğiz inşallah. 15 Temmuz'da aziz milletimizin yazdığı destana şahit olduk. Bu destanın yazılmasında sizler gibi Niğdeli kardeşimiz Ömer Halisdemir büyük bir kahramanlık gösterdi. O'nun gibi vatan, bayrak, ezan için sınırlarımızda bizleri bekleyen evlatlarımız oldukça bizler güven ve huzur içerisinde olacağız" diye konuştu. Göksu, vatani görevini yapacak askerlere hayırlı şekilde gidip gelmelerini temenni etti.

ÇANAKKALE'DEKİ MÜCADELE SAHNELENDİ

Göksu, Niğdeli gençlerin sahnelediği, Çanakkale'de verilen destansı mücadelenin anlatıldığı tiyatro gösterisini de salonu dolduran davetlilerle birlikte izledi. Oyun, izleyenlerden büyük alkış aldı. Başkan Göksu, gençlere günün anısına kitap hediye etti.

KINALI KUZULAR ANNELERİYLE...

Programın sonunda askerler için eğlence düzenlendi. Anadolu'nun dört bir yanından türküler söylendi, gençlere asker kınaları anneleri tarafından yakıldı. Kınalı kuzularına sarılan anneler, gururlu ve hüzünlüydü. Üzerlerinde kahraman şehit Ömer Halisdemir'in fotoğrafının bulunduğu "Kahramanlar Can Verir Yurdu Yaşatmak İçin" yazılı tişörtlerle 13 asker, kınalı elleriyle hatıra fotoğrafı çektirdiler. Gençler, bu toprakların birlik ve beraberliği için vatani görevlerini yapmaktan gurur duyduklarını söylediler.

Avşar, Demet Akalın'ın şarkısını istemedi

DEAŞ: Atatürk'ün putlarını kaldıracağız

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious

 DİĞER HABERLER

Genelkurmay Başkanı Akar Mardin'de

Genelkurmay Başkanı Akar Mardin'de

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Mardin'e geldi.

Barbaros Şansal davasında gelişme!

Barbaros Şansal davasında gelişme!

Barbaros Şansal'ın yargılandığı davada önemli bir gelişme kaydedildi.

 

Tecavüze uğramış hasta!

Tecavüze uğramış hasta!

Mersin'de bulunan bir devlet hastanesinde ilginç bir tabela dikkatleri çekti.

Kılıçdaroğlu benzeriyle buluştu

Kılıçdaroğlu benzeriyle buluştu

CHP lideri Kılıçdaroğlu ile MEB Müsteşar Yardımcısı Bilgili ilk kez buluştu.

 

Firari banka sahibi Paris'te

Firari banka sahibi Paris'te

Batık İktisat Bankası'nın sahibi Erol Aksoy'un Paris'e kaçtığı öğrenildi.

Hava Harp Okulu davasında gelişme!

Hava Harp Okulu davasında gelişme!

Hava Harp Okulu davası ile ilgili önemli bir gelişme kaydedildi.


*

*


*
YAZARLAR
RÖPORTAJ

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Yeşilçam'ın yıldız ismi Ediz Hun, senelerce süren sanat yaşamını haberaktuel.com'a anlattı.

VİDEOLAR
Astropay Al Paykasa
SON DAKİKA HABERLER
GÜNDEM
SİYASET
SPOR
EĞİTİM
MAGAZİN
Facebook Twitter Rss

Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz kullanılamaz.
Görsel Tasarım: Capitol Medya