Niğdeli gençlere asker eğlencesi
Kınalı kuzularını askere yollayan aileler ile vatansever gençlerin heyecanını Esenler Belediye Başkanı M. Tevfik Göksu da paylaştı.
Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, Niğde Bağlamalılar Sosyal Yardımlaşma Dayanışma ve Kültür Derneği'nin düzenlediği 2'nci Birlik Beraberlik ve Asker Kınası programına katıldı. Göksu, vatani görevini yapmak üzere yola çıkacak gençler için düzenlenen programda askerler ve aileleriyle bir araya geldi.
BU TOPRAĞIN KAHRAMANI; ÖMER HALİSDEMİR
Türkiye'nin her yerinden olduğu gibi Niğde'den de çok sayıda vatan aşığı kahraman çıktığını belirten Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, "Bu toprakların mayasında, bu toprakların özünde kardeşlik, birlik, beraberlik var. Bu vatanı, bu toprakları teröre ve hainlere yedirmedik, yedirmeyeceğiz inşallah. 15 Temmuz'da aziz milletimizin yazdığı destana şahit olduk. Bu destanın yazılmasında sizler gibi Niğdeli kardeşimiz Ömer Halisdemir büyük bir kahramanlık gösterdi. O'nun gibi vatan, bayrak, ezan için sınırlarımızda bizleri bekleyen evlatlarımız oldukça bizler güven ve huzur içerisinde olacağız" diye konuştu. Göksu, vatani görevini yapacak askerlere hayırlı şekilde gidip gelmelerini temenni etti.
ÇANAKKALE'DEKİ MÜCADELE SAHNELENDİ
Göksu, Niğdeli gençlerin sahnelediği, Çanakkale'de verilen destansı mücadelenin anlatıldığı tiyatro gösterisini de salonu dolduran davetlilerle birlikte izledi. Oyun, izleyenlerden büyük alkış aldı. Başkan Göksu, gençlere günün anısına kitap hediye etti.
KINALI KUZULAR ANNELERİYLE...
Programın sonunda askerler için eğlence düzenlendi. Anadolu'nun dört bir yanından türküler söylendi, gençlere asker kınaları anneleri tarafından yakıldı. Kınalı kuzularına sarılan anneler, gururlu ve hüzünlüydü. Üzerlerinde kahraman şehit Ömer Halisdemir'in fotoğrafının bulunduğu "Kahramanlar Can Verir Yurdu Yaşatmak İçin" yazılı tişörtlerle 13 asker, kınalı elleriyle hatıra fotoğrafı çektirdiler. Gençler, bu toprakların birlik ve beraberliği için vatani görevlerini yapmaktan gurur duyduklarını söylediler.
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