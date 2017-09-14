Nihat Doğan'dan Acun'u kızdıracak açıklama
Nihat Doğan, ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı'nın yeni projesini açıkladı. Doğan, Acun Ilıcalı'nın kendisine kızacağını söyledi ve yeni projede ünlülerin birbiriyle boks maçı yapacağını duyurdu.
Nihat Doğan 'Söylemezsem Olmaz' programında Acun Ilıcalı'nın yeni sezondaki projesini açıkladı. Şarkıcı Doğuş'un mesajından sonra, "Bu Şenol İpek-Doğuş mücadelesi çok çetin olacak" dedi.
Partnerlerinin "söyleme, söyleme" itirazlarına rağmen Nihat Doğan: Söyleme kardeşim, Acun Ilıcalı bana kızacak ama, yeni sezonda ünlüler birbirleriyle boks maçı yapacak dedi.
Programın sunucularından Bircan İpek de eşi Şenol İpek'e dayak yemek yok Nihat'ı vekil tayin ettim, dayak yerse boşuyoruz" dedi.
MİLLİYET
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