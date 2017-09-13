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Nihat Doğan'dan Seda Sayan ile ilgili itiraf

Nihat Doğan'dan Seda Sayan ile ilgili itiraf.15963
  • Giriş : 13.09.2017 / 13:22:00

Nihat Doğan, eski sevgilisi Seda Sayan ile ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu.

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Sepet Beşik

Nihat Doğan, bir dönem aşk yaşadığı sevgilisi Seda Sayan ile ilgili itirafta bulundu. Nihat Doğan, Beyaz TV'de yayınlanan 'Söylemezsem Olmaz' programında sahnede duruşunu Seda Sayan'dan öğrendiğini belirtti.

Eski sevgilisi Seda Sayan hakkında ilk kez konuşan Doğan, "Seda Hanım'ın bana kattğı çok şeyler var. Televizyonculuktaki başarım... En büyük taktikleri ondan öğrendim. Sahne duruşunu ondan öğrendim. İmaj nasıl yapılmalı? Herkes gurur yapar söylemez, ama Seda Hanım bana çok şey kattı" dedi.

Ünlü türkücü, "Benim de ona kattığım çok şey var. İlişkiye ilk başladığımızda aldığı praya bakın, bir de biz ayrılırken aldığı paraya bakın. Ona yaptığım albüm, şarkıdan sonra ekstradan ekstraya koşmaya başladı. Reklam müziklerini yaptım. Birbirimize faydamız oldu. Belki onun bana daha fazla olmuştur. Onu da inkar etmem" ifadelerini kullandı. 

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